推動轉數快與內地支付互聯 年中推部分服務

彭俊文表示，互聯後兩地居民可透過輸入收款方的手機號碼，如香港轉數快即時跨境向收款方支付，兩地系統已於去年12月完成技術對接，而轉數快與內地聯網屬於匯款，與去年與泰國PromptPay聯網針對向商戶支付有所不同。金管局昨日亦發布跨境匯款服務常見問題集，解說不同跨境匯款情况的現行政策安排。

匯豐渣打等接受港人見證開內地戶口

此外，人行昨日擴大香港居民代理見證開戶業務試點，納入匯豐、渣打和交通銀行（3328），港人可在港開設內地銀行帳戶，目前試點亦包括中國銀行（3988）、工商銀行（1398）、建設銀行（0939）、招商銀行（3968）和東亞銀行（0023）。行長潘功勝在亞洲金融論壇演辭中，提及將進一步優化跨境理財通和合格境內機構投資者（QDII）制度，落實好基金互認優化安排，滿足兩地居民跨市場、多元化配置資產的需求，吸引更多內地和國際資金流入香港。