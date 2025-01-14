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經濟

人行金管局6招深化互聯合作 推千億人幣貿易融資 續推進跨境債券回購

【明報專訊】人民銀行行長潘功勝昨日在亞洲金融論壇上，公布兩地金融監管機構針對建設離岸人民幣市場、優化互聯互通安排、提高支付結算便利等方面，推出6項金融合作措施。其中金管局將在2月推出1000億元人民幣貿易融資流動資金安排，投資者另可利用北向債券通持倉做抵押品在本港用於回購業務，均有助提高離岸人民幣流動性。潘功勝又表示，支持香港資本市場發展措施，包括提高國家外匯儲備在香港的資產配置比例，以及支持更多優質企業到香港上市和發債。

明報記者 歐陽偉昉

金管局總裁余偉文指出，過去兩年香港離岸人民幣市場發展迅速，不少企業以人民幣做貿易結算，業界反映稱人民幣流動性充裕，是市場下一步向前發展的動力。金管局預計人民幣貿易融資流動資金安排會於2月底或之前推出，期限為1、3和6個月，利率定價參考在岸利率加上點差，向參與人民幣業務的138間銀行提供資金來源。除現有以合資格債券作為抵押品交易，亦增設通過與人行的貨幣互換協議，銀行可以港元取得人民幣流動性。

潘功勝：增中國外儲在港資產配置比例

金管局現有人民幣流動資金安排共600億元，期限為即日、隔夜和7天期，金管局副總裁陳維民表示，過去流動性安排期限相當短，僅基於流動性管理，是次期限可長達6個月，參考在岸利率計息較離岸利率低和穩定，是一項政策突破，有助實體經濟。近年人民幣利率較低，本港銀行人民幣貸款有不錯增速，過去銀行只能以自有人民幣資金貸款，是次安排回應了業界訴求。

北向債券通持倉可做抵押

是次亦有多項措施與債券通相關，包括2月10日起投資者可以北向債券通下持有債券作為抵押品，於香港做回購業務。余偉文表示，當局正與內地積極推動開放跨境回購，投資者可於在岸市場獲得流動性跨境引入香港，雙方已達成一些共識，正討論細節。另外，外資經北向債券通持有的國債和政策性金融債，即日起可作為北向互換通履約抵押品，預計在首季可擴展至香港場外結算公司（OTCC）不同衍生金融產品的履約抵押品，余偉文指可以有助投資者節省佔用現金成本，有效盤活境外投資者於在岸債券持倉，提升在岸債券吸引力。

去年公布境外機構投資者參與境內債券回購，金管局仍與人行做準備工作。近期人民幣貶值壓力較大，市場頻傳人行和中資大行抽緊離岸人民幣流動性以支持匯價，對於人民幣走弱會否影響增加離岸人民幣流動性的安排，金管局助理總裁（外事）許懷志表示，是次亦有推出回購措施提高離岸流動性，短期流動性雖有波動，但不會影響離岸回購、跨境回購等結構性推動市場發展的措施，措施具體落實時間則視乎各項因素。

昨日亦有公布南向債券通擴容，即日起南向資金由可投資港元和人民幣債券，擴展至美元、歐元等多幣種，結算時間亦由下午3時延長至4時半。當局擬擴大南向債券通參與者，由銀行增至券商、保險等機構。

相關字詞﹕人民幣貿易融資流動資金安排 香港場外結算公司 人民幣流動資金安排 亞洲金融論壇 潘功勝 互聯互通 余偉文 人民銀行 人民幣 金管局

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