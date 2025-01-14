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經濟
ESG 環保‧社會‧管治

怡斯萊推動可持續航油減碳 回收廢棄食用油 與匯豐國泰合作

【明報專訊】由中華煤氣（0003）孵化的本地可再生燃料「獨角獸」公司怡斯萊（EcoCeres）能夠將生物質廢料轉化為可持續航空燃油（SAF），相較普通航空燃料最多可減少約90%碳排放量，是航空界減碳的重要解決方案。怡斯萊董事陳英龍接受本報專訪時表示，公司已建立成熟的可持續航空燃油生產基地，其位於江蘇張家港市的廠房是全球轉換率最高且連續生產最穩定的SAF工廠之一。

明報記者 邱潤青

陳英龍表示，可持續航空燃油的主要原料為俗稱「地溝油」的廢棄食用油，怡斯萊與內地及香港多家廢棄食用油回收商合作購買原料。為確保來源可追溯，怡斯萊會清晰記錄回收、運輸、預處理等過程，實現全鏈條驗證。此外，怡斯萊亦與大型連鎖餐飲店直接合作收集廢棄食用油。陳英龍稱，回收重用廢棄食用油不僅實現了減碳，還可防止廢油重回餐桌，達到食品安全平衡。製出的可持續航空燃油可以直接與傳統飛機燃料混合使用，毋須改變飛機構造，亦不會影響飛機功能。

可與傳統飛機燃料混合使用

目前怡斯萊的張家港工廠已100%達到設計產能，2024年產量達到約18萬公噸，佔全球可持續航空燃油市場份額約20%。怡斯萊目前亦正積極擴大產能，除了現有廠房外，怡斯萊亦憑藉貝恩資本及Kerogen Capital注入的新資金，於馬來西亞新山市建造全新生產設施。陳英龍指出，新山工廠將於今年年底落成並初步投產，預計於投產12至18個月內產能可攀升至100%，屆時兩間工廠的年產量或至多可達約40萬公噸。陳續指出，因新山與新加坡隔海相望，未來將瞄準新加坡樟宜機場的潛在需求增長點。

去年11月，怡斯萊曾與匯豐香港及國泰航空（0293）達成合作，匯豐香港簽署單次購買協議，購入約3400公噸由怡斯萊生產的可持續航空燃油，用於加注由香港國際機場起飛的國泰航空航班。陳英龍指出，該三方試點項目為怡斯萊在本港的首個深度合作項目，但由於香港尚未制訂可持續航空燃油用量目標，怡斯萊與國泰等其他香港航空公司暫未建立持續供應關係。待出台相關規定後，怡斯萊才會佈局本土銷售規劃。

陳英龍指出，匯豐作為大型金融公司，金融從業者差旅會造成大量碳消費。而大型公司常用的減碳方式為購買碳匯（碳信用）做碳抵消，以及直接推行減碳行動。然而，購買碳匯可能面臨「漂綠」（Greenwashing）風險。通過直接購買SAF，匯豐既可向2050「淨零碳排」目標行前一步，怡斯萊亦可以向有出行需求人士展示綠色出行解決方案。

售價為普通燃料一倍 料趨可負擔

在可持續航空燃油價格方面，陳英龍坦言，SAF售價為普通航空燃料的一倍，近期市場價約為每公噸1800至2100美元。然而他强調，可持續航空燃油目前仍屬於新科技，初期研發投入較高，相信未來價格將會逐漸可負擔。此外，邁向更可持續的未來需要積極投資，投資成本亦會反映在價格體系。

當前已有愈來愈多國家及地區設定可持續航空燃油用量目標。歐盟已於今年起，要求所有從歐盟機場起飛的航班至少需增補2%的可持續航空燃料，至2030年該比例將達到6%。新加坡亦出台規定指出，自2026年起，所有自新加坡起飛的航班至少需增補1%的可持續航空燃料，並計劃於2030年提高到3%至5%。

陳英龍稱，以銷量計，現今的SAF產出主要供給歐洲地區，並正與澳洲、中東及新加坡等地的世界知名航空公司及飛機燃料供應商探討深度客戶綁定合作。陳英龍指出，可持續航空燃油目前依然為增量市場，市場需求依然處於快速增長階段，未來成長空間廣闊。

[ESG 環保‧社會‧管治]

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