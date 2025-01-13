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經濟
袁國守 退休綢繆

財富管理

MPF今年忌集中單一市場

【明報專訊】美股2024年大豐收，三大指數多次創歷史新高，強積金（MPF）中的「美國股票基金」報捷，去年升逾20%，連續兩年保持升市。由於中央推出經濟刺激措施，去年「香港股票基金（追蹤指數）」亦有好表現，累升兩成。有MPF專家指出，去年強積金實現了股債齊升，料這一升勢將延續至2025年第一季，但全球將受到特朗普政策的主導，投資者應避免集中於單一市場，低風險成員則可考慮配置保守基金以獲取穩定回報。

明報記者 袁國守

強積金諮詢機構GUM發表2024年第四季強積金成績表，去年年初至今計，截至12月27日，「GUM強積金綜合指數」升9.3%，報246.5點；「GUM強積金股票基金指數」升14.2%，報335.4點；「GUM強積金混合資產基金指數」升7.6%，報247.5點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升2.3%，報128.5點。

回顧2024年全年，截至12月27日，MPF成員人均賺22,869元，為2020年後人均賺取最多的一年，而去年強積金總回報比2023年的3.5%明顯上升。截至12月27日，2024全年強積金的整體表現優於往年，GUM強積金的三大資產類別指數均錄得正回報，其中股票基金指數更增長超過10%。

儘管美國在去年8月份因日本拆倉潮出現顯著調整，但「美國股票基金」全年仍然升逾20%，連續兩年保持升市，並成為去年表現最佳股票基金類別。緊隨其後為「日本股票基金」及「香港股票基金（追蹤指數）」，升幅雙雙達兩成，分別漲20.4%及20%，而去年表現最差是「其他股票基金 」，跌0.3%（見表）。

由於中央推出經濟刺激措施，去年9月份內地及香港股票基金急升，雖然10月後出現回吐迹象，但恒生指數去年底仍穩守在20,000點以上，故全年升幅接近美股基金，結束3年連跌。此外，美國總統選舉塵埃落定，特朗普將再次入主白宮，市場預期減息步伐將會放緩，因此債券基金面臨壓力。單看去年12月，「香港股票基金（追蹤指數）」及「大中華股票基金」表現最佳，齊升3.3%，「其他股票基金 」則「包尾」，月內跌5.7%。

今年表現受特朗普政策主導

展望2025年，GUM常務董事陳銳隆指出，2024年是強積金自2020年以來升幅最佳的一年，去年強積金實現了股債齊升，年初至今（截至12月27日）回報超過9%，相信這一升勢將延續至2025年第一季。他續表示，2025年全球將受到特朗普政策的主導，地緣政治和關稅問題將影響投資氣氛；就中國而言，相信中央的各項政策將更加積極有效，以保持經濟穩定增長，投資者應避免集中於單一市場，低風險成員可考慮配置保守基金以獲取穩定回報。

GUM策略及投資分析師雲天輝表示，過往3年強積金淨轉換額按年攀升，去年年初至今已達463億元，可見成員管理強積金漸趨積極；美國股票基金吸金最多達178億元，佔總轉換金額38%，而美股平均表現達23%，冠絕股票基金類別，繼續為積極管理的成員帶來豐收成果。

資金流向方面，GUM指出，截至去年11月份，年初至今資金淨流出最多的基金類別主要是內地及香港股票基金，以及股票佔比較高的混合資產基金。相對而言，「美國股票基金」持續穩居去年淨流入最多的基金類別，共有178億元轉入；第二多的資金淨流入類別是「預設投資策略-核心累積基金」，其回報在混合資產類別中也名列前茅，年回報超過9%。由於去年美聯儲減息，以及8月份日本拆倉潮的影響，資金流入「強積金的保守基金」和「環球債券基金」，使它們分別躍升為年初至今資金淨流入的第三和第四多的基金類別。此外，GUM表示，若按地域劃分，截至去年6月份，投資於北美洲的股票整體總值已超越香港。

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，在2024年，475萬名強積金成員的平均帳戶結餘增加約31,600元，現約達271,500元，全年投資收益約達1024億元，這是強積金繼2020年以來的最佳回報表現，總資產現約值1.29萬億元。他指出，市佔率超過17%的香港及中國股票基金，是強積金市埸中最大和最重要的資產類別，當本地股市表現做好時，強積金也會做好。

此外，叢川普稱，雖然香港及中國股票基金是強積金最重要的資產類別，但當下的焦點正轉向候任總統特朗普的就職典禮，2025年將面臨貿易保護主義和放鬆管制，而這些言論已普及至美國股市，因此，偏向美國股票的投資組合對強積金成員可能會帶來影響。他認為，多元化投資組合可以減低不確定性，積金局推出的預設投資策略（DIS）基金，仍然是積金評級向475萬名MPF成員投資選擇建議的首選。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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