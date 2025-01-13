世茂放售東涌酒店 4月15日截標

【明報專訊】陷入財困的內房世茂（0813）與明發（0846）合作發展的東涌世茂喜來登酒店及福朋喜來登酒店，上月有指放售價由2023年3月的65億元大幅減價逾30%至45億元。第一太平戴維斯指出，項目以公開邀約出售，邀約截止日期為4月15日，物業連同基座商場「灣景薈T Bay」一併出售，總建築面積約61萬方呎，共有1219間客房。若以市傳放售價45億元計，平均每房369萬元。