「最強釘子戶」啟德道舖獲市建局收購 13年賺四成

資料顯示，九龍城啟德道19號地下A舖，面積約1000方呎，上月中獲市建局以2389萬元收購，呎價約2.17萬元。原業主為被譽為演唱會御用燒味的金源燒臘茶餐廳東主關位源等，透過公司名義持有，2011年6月以1680萬元購入，持貨逾13年，帳面獲利709萬元或42%。

持黃埔街舊樓一度成恒地收購絆腳石

關位源被外界所認識，源自他持有紅磡黃埔街一帶18至20A號舊樓逾20%業權，而持有逾70%業權的恒地，未達強拍該項目門檻80%業權，恒地一直向關氏提出收購，惟雙方在收購價上存在分歧，有傳關氏態度頗強硬，曾索價2億元，令買賣雙方陷於拉鋸局面。

關氏2020年接受傳媒訪問時曾揚言：「無交舖時間表，短期內不賣舖、不離場，經營至最後一刻。」不過，隨着強拍修訂條例去年底生效，恒地亦隨即透過合併發展提出申請強拍，「最強釘子戶」亦將面臨「拔釘」。

兩年前3880萬購紅磡明安街舖

事實上，關氏一直活躍於物業市場，由原先紅磡一帶為主，及後擴展至土瓜灣和九龍城一帶，多選擇購買舊樓，以便博取獲收購圖利。如他與家人2016年12月以1945萬購入土瓜灣道1號地下商舖，物業1954年落成，即關氏購入商舖時，物業樓齡已達62年，商舖面積約1200方呎，呎價約1.62萬元。

市建局2021年3月5日刊憲公布開展土瓜灣道/ 榮光街發展計劃後，關氏則在2023年2月向市建局沽出上述商舖，成交價3978萬元，呎價逾3.31萬元，持貨逾6年，帳面賺2033萬元或逾1.04倍離場。

另關氏2023年4月，透過公司名義以3880萬元購入紅磡明安街13號黃埔唐樓地下B104號舖，該舖鄰近寶石戲院，物業1967年落成，面積約1300方呎，呎價約2.98萬元。因上述物業亦鄰近恒地必嘉坊項目，不排除為黃埔街商舖被收購作搬舖準備。原業主2013年7月2650萬元購入，持貨近10年，帳面獲利1230萬元或46%。