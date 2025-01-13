明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

「最強釘子戶」啟德道舖獲市建局收購 13年賺四成

【明報專訊】被市場喻為「最強釘子戶」、在紅磡黃埔街經營燒臘茶餐廳的東主關位源，其持有黃埔街18至20A號舊樓逾20%業權，一度成為恒地（0012）必嘉坊王國發展的絆腳石。關氏最近再有新動作，他與家人持有的九龍城啟德道商舖，獲市建局以2389萬元收購，持貨逾13年，帳賺709萬元或逾四成。

資料顯示，九龍城啟德道19號地下A舖，面積約1000方呎，上月中獲市建局以2389萬元收購，呎價約2.17萬元。原業主為被譽為演唱會御用燒味的金源燒臘茶餐廳東主關位源等，透過公司名義持有，2011年6月以1680萬元購入，持貨逾13年，帳面獲利709萬元或42%。

持黃埔街舊樓一度成恒地收購絆腳石

關位源被外界所認識，源自他持有紅磡黃埔街一帶18至20A號舊樓逾20%業權，而持有逾70%業權的恒地，未達強拍該項目門檻80%業權，恒地一直向關氏提出收購，惟雙方在收購價上存在分歧，有傳關氏態度頗強硬，曾索價2億元，令買賣雙方陷於拉鋸局面。

關氏2020年接受傳媒訪問時曾揚言：「無交舖時間表，短期內不賣舖、不離場，經營至最後一刻。」不過，隨着強拍修訂條例去年底生效，恒地亦隨即透過合併發展提出申請強拍，「最強釘子戶」亦將面臨「拔釘」。

兩年前3880萬購紅磡明安街舖

事實上，關氏一直活躍於物業市場，由原先紅磡一帶為主，及後擴展至土瓜灣和九龍城一帶，多選擇購買舊樓，以便博取獲收購圖利。如他與家人2016年12月以1945萬購入土瓜灣道1號地下商舖，物業1954年落成，即關氏購入商舖時，物業樓齡已達62年，商舖面積約1200方呎，呎價約1.62萬元。

市建局2021年3月5日刊憲公布開展土瓜灣道/ 榮光街發展計劃後，關氏則在2023年2月向市建局沽出上述商舖，成交價3978萬元，呎價逾3.31萬元，持貨逾6年，帳面賺2033萬元或逾1.04倍離場。

另關氏2023年4月，透過公司名義以3880萬元購入紅磡明安街13號黃埔唐樓地下B104號舖，該舖鄰近寶石戲院，物業1967年落成，面積約1300方呎，呎價約2.98萬元。因上述物業亦鄰近恒地必嘉坊項目，不排除為黃埔街商舖被收購作搬舖準備。原業主2013年7月2650萬元購入，持貨近10年，帳面獲利1230萬元或46%。

相關字詞﹕收購 必嘉坊王國 關位源 最強釘子戶

上 / 下一篇新聞

李律仁：金發局可倡政府不同意方案 周五卸任主席 早年籲接納同股不同權疫市促通關
李律仁：金發局可倡政府不同意方案 周五卸任主席 早年籲接納同股不同權疫市促通關
港力拓人幣業務 助金融中心「升呢」
港力拓人幣業務 助金融中心「升呢」
余偉文：中小企融資小組已處理逾400個案
余偉文：中小企融資小組已處理逾400個案
MPF總資產升至1.3萬億 全年淨回報8.6%
MPF總資產升至1.3萬億 全年淨回報8.6%
美團：精緻餐飲轉型 設小品牌迎消費轉變
美團：精緻餐飲轉型 設小品牌迎消費轉變
中銀國際白韌：恒指合理值22000 看好中資三大板塊
中銀國際白韌：恒指合理值22000 看好中資三大板塊
龍頭A股料續港上市 帶動新股熱
龍頭A股料續港上市 帶動新股熱
劉央稱2025投資關鍵：合、新、變、守
劉央稱2025投資關鍵：合、新、變、守
不同集團育兒產品力吸高端客
不同集團育兒產品力吸高端客
匯立上月收支平衡 料今年賺錢 受惠WeLend成附屬 淨息差增近倍
匯立上月收支平衡 料今年賺錢 受惠WeLend成附屬 淨息差增近倍
今年目標擴客戶類型產品多元化拓AI
今年目標擴客戶類型產品多元化拓AI
宏富：內房重組轉積極 願債轉股洽削債
宏富：內房重組轉積極 願債轉股洽削債
過去曾派員入財困公司董事局 掌握實况
過去曾派員入財困公司董事局 掌握實况
潘功勝晤英央行行長 與匯控主席交流
潘功勝晤英央行行長 與匯控主席交流
港本周辦金融論壇 逾3600領袖參與
港本周辦金融論壇 逾3600領袖參與
血流限制＋低強度訓練 肌少症患者佳音
血流限制＋低強度訓練 肌少症患者佳音
日醫生提出理論 加國公司商業化
日醫生提出理論 加國公司商業化
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：匯控穩步小幅升 Call 27110
劉思明：匯控穩步小幅升 Call 27110
張兆聰：港股18000樓下可分段吸
張兆聰：港股18000樓下可分段吸
張兆聰：美通脹倘回升 消費股受惠
張兆聰：美通脹倘回升 消費股受惠
伍禮賢：裕元訂單逐季轉強 看17.5元
伍禮賢：裕元訂單逐季轉強 看17.5元
涂國彬：美減息降溫 金價難破頂
涂國彬：美減息降溫 金價難破頂
陳大為：美科技概念股開始轉弱
陳大為：美科技概念股開始轉弱
袁國守：春運近 吼攜程
袁國守：春運近 吼攜程
謝偉銓：建造業減拖數拖糧不能單靠立法（二之一）
謝偉銓：建造業減拖數拖糧不能單靠立法（二之一）
《幫你格價》：買賀年食品 留意信用卡優惠
《幫你格價》：買賀年食品 留意信用卡優惠
沈永年：蓮塘口岸過關便捷 利北上消費
沈永年：蓮塘口岸過關便捷 利北上消費
安聯投資：美股續看好 惟下調偏好程度
安聯投資：美股續看好 惟下調偏好程度
陳正犖：英鎊澳元已陷超賣
陳正犖：英鎊澳元已陷超賣
許健生：「CES 2025」展現科技融入生活
許健生：「CES 2025」展現科技融入生活
溫傑：信達生物產品多元 減肥藥可憧憬
溫傑：信達生物產品多元 減肥藥可憧憬
袁國守：特朗普劍指中國 港股投資者宜審慎
袁國守：特朗普劍指中國 港股投資者宜審慎
林少陽：勿輕視今輪美元升浪
林少陽：勿輕視今輪美元升浪
技術取勝：國航處100天線之上
技術取勝：國航處100天線之上
李聲揚：長實拓歐護理院 迎人口老化
李聲揚：長實拓歐護理院 迎人口老化
艾雲豪：美私募2025年面臨「到期高牆」
艾雲豪：美私募2025年面臨「到期高牆」
李順威：拆解美債息上升原因
李順威：拆解美債息上升原因
劉思明：金屬股逆市升 中鋁洛鉬可投機
劉思明：金屬股逆市升 中鋁洛鉬可投機
瑞銀亞洲：大市連跌5日 恒指熊66445
瑞銀亞洲：大市連跌5日 恒指熊66445
摩根大通亞洲：受惠春節旺季 攜程購28628
摩根大通亞洲：受惠春節旺季 攜程購28628
周顯：要出人頭地就不要進大公司
周顯：要出人頭地就不要進大公司
王弼：全球大打關稅戰危機升溫
王弼：全球大打關稅戰危機升溫
曾淵滄：國泰好 太古也應水漲船高
曾淵滄：國泰好 太古也應水漲船高
湯文亮：余偉文強調不拆聯匯的玄機
湯文亮：余偉文強調不拆聯匯的玄機
陳永傑：2024年樓市大事回顧
陳永傑：2024年樓市大事回顧
廖偉強：房地產價值反映港優勢
廖偉強：房地產價值反映港優勢
布少明：振興樓市解財赤
布少明：振興樓市解財赤
王品弟：賣地供應遜預期 物業交投顯需求
王品弟：賣地供應遜預期 物業交投顯需求
皇都首錄成交 實呎高見3.5萬 大手客8428萬連購兩伙 海盈山周四賣87伙
皇都首錄成交 實呎高見3.5萬 大手客8428萬連購兩伙 海盈山周四賣87伙
十大屋苑周末淡靜 錄兩成交 近一年低
十大屋苑周末淡靜 錄兩成交 近一年低
專才家庭客斥1.5萬 租小西灣富景3房戶
專才家庭客斥1.5萬 租小西灣富景3房戶
世茂放售東涌酒店 4月15日截標
世茂放售東涌酒店 4月15日截標
曦蕓居定位高端酒店式長者公寓
曦蕓居定位高端酒店式長者公寓
麗城3房669萬沽 小陽春料快現
麗城3房669萬沽 小陽春料快現
MPF今年忌集中單一市場
MPF今年忌集中單一市場