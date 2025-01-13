皇都首錄成交 實呎高見3.5萬 大手客8428萬連購兩伙 海盈山周四賣87伙

明報記者 林尚民

新世界發展營業及市務（特別項目）部總經理何家欣指出，皇都上周六連環透過招標形式沽出3伙，合共套現逾1.36億元，其中一組大手客以約8428萬元連購兩伙，包括實用1522方呎的32樓A1室，4房雙套連儲物室間隔，連兩個車位成交價5327萬元，實呎3.5萬元；另一伙則為實用886方呎的32樓A2室，3房1套連儲物室間隔，連兩個車位，成交價3010萬元，實呎同為3.5萬元。此外，皇都31樓A1室，實用1522方呎，4房雙套連儲物室間隔，連1個車位同日則以5174.8萬元售出，實呎3.4萬元。

就成交紀錄冊所見，上述單位買家均採建築期付款，若提早於120天內完成交易，可享高達樓價7%現金回贈。何又稱，項目自上周五加推兩伙招標發售外，上周六第二度加推33樓B2室，實用1246方呎，4房1套連儲物室間隔，將於周三起招標。

傲華昨次輪沽13伙 5日內累沽56伙

另協成行旗下筲箕灣東大街傲華，昨日早上推出55伙作次輪銷售。發展商表示，截至昨晚8時，項目即日沽13伙，連同上周三晚首輪開售，5日內共沽56伙，套現約2.6億元。綜合市場消息，過去兩日新盤市場共錄約37宗一手成交，本月則暫累錄約220宗。

黃金海灣‧珀岸暫收2800票 超額11倍

至於早前以現樓形式推出65伙全新價單，折實均呎近2.2萬元，較一年半前首推折實均呎約2.8萬元低逾兩成的海盈山，昨公布最新銷售安排，項目將於周四推售87伙，包括65伙以價單形式及22伙以招標形式發售。嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，65伙價單包括49個兩房及16個3房戶，實用486至661方呎，定價1224.6萬元起，扣除最高優惠及回贈後，兩房折實約950萬元入場，實呎19,366元起。另22伙招標單位，則全為3房1套連工作間及洗手間間隔，實用861至915方呎。

另旭日地產開發部董事總經理李炳餘指出，屯門青山公路青山灣段黃金海灣‧珀岸，截至昨晚8時，項目5日累收逾2800票，較已公布價單的216伙超額逾11倍，項目將於明日加推第3號價單及公布銷售安排。