明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
布少明

投資策略

布少明：振興樓市解財赤

【明報專訊】發展局早前公布本財政年第四季（今年1月至3月）賣地計劃，住宅官地、市建局項目及私人重建項目合計1100伙，按季減半。總計之下，本年度賣地計劃合共可建約8340個單位，佔全年目標約63%，數目連跌3年，為政府於2010/11年度開始主動推地以來的15年新低。此外，據美聯物業研究綜合地政總署資料顯示，去年12月只有西半山醫院道7號62伙新申請，去年新申請預售樓花私人住宅單位7059伙，按年減13.4%，為自2013年後11年新低。

筆者認為，可建單位數目一減再減，反映政府審時度勢，在短期供應多之下，減少賣地是合適的做法，亦有助增加市場的信心。不過，特區政府須留意，長期減少賣地，短期絕對加重財政壓力。政府須解決財赤，可考慮從振興樓市入手。當樓市交投暢旺，積存貨尾消化，發展商自然需要建樓「補貨」，重燃對賣地的熱情，有助增加庫房收入。交投增、庫存減，樓價亦隨之靠穩，增加港樓作為投資產品的吸引力，可吸引更多國內外投資者來港置業。

筆者建議，再放寬投資移民全額3000萬元買豪宅作為符合投資金額的要求。現時，經優化後的「新資本投資者入境計劃」，容許申請者投資住宅物業，該物業成交價須為5000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1000萬元。優化後1個月，逾5000萬元一手豪宅成交量共錄74宗，較發表前大升逾六成。筆者相信，隨着政府優化各項「人才」計劃，預期未來將有更多高才專才湧入香港，有助帶動豪宅表現，如果能進一步調整細節，信相可進一步提升本港豪宅對投資者的吸引力，從而再推動大市交投，助樓市更健康發展。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]

上 / 下一篇新聞

李律仁：金發局可倡政府不同意方案 周五卸任主席 早年籲接納同股不同權疫市促通關
李律仁：金發局可倡政府不同意方案 周五卸任主席 早年籲接納同股不同權疫市促通關
港力拓人幣業務 助金融中心「升呢」
港力拓人幣業務 助金融中心「升呢」
余偉文：中小企融資小組已處理逾400個案
余偉文：中小企融資小組已處理逾400個案
MPF總資產升至1.3萬億 全年淨回報8.6%
MPF總資產升至1.3萬億 全年淨回報8.6%
美團：精緻餐飲轉型 設小品牌迎消費轉變
美團：精緻餐飲轉型 設小品牌迎消費轉變
中銀國際白韌：恒指合理值22000 看好中資三大板塊
中銀國際白韌：恒指合理值22000 看好中資三大板塊
龍頭A股料續港上市 帶動新股熱
龍頭A股料續港上市 帶動新股熱
劉央稱2025投資關鍵：合、新、變、守
劉央稱2025投資關鍵：合、新、變、守
不同集團育兒產品力吸高端客
不同集團育兒產品力吸高端客
匯立上月收支平衡 料今年賺錢 受惠WeLend成附屬 淨息差增近倍
匯立上月收支平衡 料今年賺錢 受惠WeLend成附屬 淨息差增近倍
今年目標擴客戶類型產品多元化拓AI
今年目標擴客戶類型產品多元化拓AI
宏富：內房重組轉積極 願債轉股洽削債
宏富：內房重組轉積極 願債轉股洽削債
過去曾派員入財困公司董事局 掌握實况
過去曾派員入財困公司董事局 掌握實况
潘功勝晤英央行行長 與匯控主席交流
潘功勝晤英央行行長 與匯控主席交流
港本周辦金融論壇 逾3600領袖參與
港本周辦金融論壇 逾3600領袖參與
血流限制＋低強度訓練 肌少症患者佳音
血流限制＋低強度訓練 肌少症患者佳音
日醫生提出理論 加國公司商業化
日醫生提出理論 加國公司商業化
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：匯控穩步小幅升 Call 27110
劉思明：匯控穩步小幅升 Call 27110
張兆聰：港股18000樓下可分段吸
張兆聰：港股18000樓下可分段吸
張兆聰：美通脹倘回升 消費股受惠
張兆聰：美通脹倘回升 消費股受惠
伍禮賢：裕元訂單逐季轉強 看17.5元
伍禮賢：裕元訂單逐季轉強 看17.5元
涂國彬：美減息降溫 金價難破頂
涂國彬：美減息降溫 金價難破頂
陳大為：美科技概念股開始轉弱
陳大為：美科技概念股開始轉弱
袁國守：春運近 吼攜程
袁國守：春運近 吼攜程
謝偉銓：建造業減拖數拖糧不能單靠立法（二之一）
謝偉銓：建造業減拖數拖糧不能單靠立法（二之一）
《幫你格價》：買賀年食品 留意信用卡優惠
《幫你格價》：買賀年食品 留意信用卡優惠
沈永年：蓮塘口岸過關便捷 利北上消費
沈永年：蓮塘口岸過關便捷 利北上消費
安聯投資：美股續看好 惟下調偏好程度
安聯投資：美股續看好 惟下調偏好程度
陳正犖：英鎊澳元已陷超賣
陳正犖：英鎊澳元已陷超賣
許健生：「CES 2025」展現科技融入生活
許健生：「CES 2025」展現科技融入生活
溫傑：信達生物產品多元 減肥藥可憧憬
溫傑：信達生物產品多元 減肥藥可憧憬
袁國守：特朗普劍指中國 港股投資者宜審慎
袁國守：特朗普劍指中國 港股投資者宜審慎
林少陽：勿輕視今輪美元升浪
林少陽：勿輕視今輪美元升浪
技術取勝：國航處100天線之上
技術取勝：國航處100天線之上
李聲揚：長實拓歐護理院 迎人口老化
李聲揚：長實拓歐護理院 迎人口老化
艾雲豪：美私募2025年面臨「到期高牆」
艾雲豪：美私募2025年面臨「到期高牆」
李順威：拆解美債息上升原因
李順威：拆解美債息上升原因
劉思明：金屬股逆市升 中鋁洛鉬可投機
劉思明：金屬股逆市升 中鋁洛鉬可投機
瑞銀亞洲：大市連跌5日 恒指熊66445
瑞銀亞洲：大市連跌5日 恒指熊66445
摩根大通亞洲：受惠春節旺季 攜程購28628
摩根大通亞洲：受惠春節旺季 攜程購28628
周顯：要出人頭地就不要進大公司
周顯：要出人頭地就不要進大公司
王弼：全球大打關稅戰危機升溫
王弼：全球大打關稅戰危機升溫
曾淵滄：國泰好 太古也應水漲船高
曾淵滄：國泰好 太古也應水漲船高
湯文亮：余偉文強調不拆聯匯的玄機
湯文亮：余偉文強調不拆聯匯的玄機
陳永傑：2024年樓市大事回顧
陳永傑：2024年樓市大事回顧
廖偉強：房地產價值反映港優勢
廖偉強：房地產價值反映港優勢
王品弟：賣地供應遜預期 物業交投顯需求
王品弟：賣地供應遜預期 物業交投顯需求
皇都首錄成交 實呎高見3.5萬 大手客8428萬連購兩伙 海盈山周四賣87伙
皇都首錄成交 實呎高見3.5萬 大手客8428萬連購兩伙 海盈山周四賣87伙
十大屋苑周末淡靜 錄兩成交 近一年低
十大屋苑周末淡靜 錄兩成交 近一年低
「最強釘子戶」啟德道舖獲市建局收購 13年賺四成
「最強釘子戶」啟德道舖獲市建局收購 13年賺四成
專才家庭客斥1.5萬 租小西灣富景3房戶
專才家庭客斥1.5萬 租小西灣富景3房戶
世茂放售東涌酒店 4月15日截標
世茂放售東涌酒店 4月15日截標
曦蕓居定位高端酒店式長者公寓
曦蕓居定位高端酒店式長者公寓
麗城3房669萬沽 小陽春料快現
麗城3房669萬沽 小陽春料快現
MPF今年忌集中單一市場
MPF今年忌集中單一市場