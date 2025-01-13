廖偉強：房地產價值反映港優勢

筆者認為樓價走向，很大程度視乎香港這個城市的定位。事實上，香港在全國以至全球，仍有不可取代優勢。有些港人可能漸漸忘記這裏是一個國際級的大都會，這裏擁有國際城市的配套，亦有完善的法制、安全、自由、低稅率、領先的醫療及優質的教育等優勢。這裏四季分明，沒有海嘯、火山爆發等嚴重天災，更加沒有戰爭、大型恐襲等，上述種種優勢，也反映在房地產的價值上。

近年有很多人會將北上消費的好處常掛在口邊，認為返回內地是「平靚正」的生活方式，但如果要大家長年返回內地生活和賺錢，又未必可以接受。願意留在香港生活的人，都會認同香港發展機會比其他城市多，選擇居住在這個國際級大都會的人，自身一定需要具競爭力。香港精英匯聚，雖然樓價及物價比內地城市高昂，但這裏的優勢和吸引力常在，發展機會也比很多城市優勝。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]