陳永傑：2024年樓市大事回顧

去年2月底政府全面「撤辣」，樓市重回2010年前沒有任何辣招年代。「撤辣」一出，樓價一個月反彈2%。樓市出現了久違了的內地客、投資者、大手買家，甚至以公司名義的買家紛大舉入市，住宅市道急速升溫。3月一手成交升至近4200宗，較2月升14倍，創1998年11月錄約6300宗後、近25年半以來按月新高。樓市回復平靜後，9月美國減息0.5厘，本港亦進入減息周期。美國至今已三度減息，累減達1厘，本港銀行減息次數更與美國睇齊，累減0.625厘，市民實際供樓按息降至3.5厘，以貸款額500萬元計，每月可慳近1800元。銀行減息後，樓市有機會出現另一次「轉角」情况。

政府在10月公布的《施政報告》，更再次出現驚喜，即日起放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有，以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。

非住宅物業的兩項上限，亦調整至同樣水平。同時宣布優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資住宅物業，成交價須為5000萬元或以上，而獲計算入投資的總額上限為1000萬元，相信有利豪宅市場。

樓市全面「撤辣」及減息周期來臨，加上深圳一簽多行政策，有助帶旺本港旅遊、零售及餐飲業，刺激香港經濟增長，2025年樓價有望止跌回升，全年升幅或約一成，中原CCL料重上150點水平。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]