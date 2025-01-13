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經濟
2025年1月13日星期一
周顯 投資二三事
投資策略
李律仁：金發局可倡政府不同意方案 周五卸任主席 早年籲接納同股不同權疫市促通關
港力拓人幣業務 助金融中心「升呢」
余偉文：中小企融資小組已處理逾400個案
MPF總資產升至1.3萬億 全年淨回報8.6%
美團：精緻餐飲轉型 設小品牌迎消費轉變
中銀國際白韌：恒指合理值22000 看好中資三大板塊
龍頭A股料續港上市 帶動新股熱
劉央稱2025投資關鍵：合、新、變、守
不同集團育兒產品力吸高端客
匯立上月收支平衡 料今年賺錢 受惠WeLend成附屬 淨息差增近倍
今年目標擴客戶類型產品多元化拓AI
宏富：內房重組轉積極 願債轉股洽削債
過去曾派員入財困公司董事局 掌握實况
潘功勝晤英央行行長 與匯控主席交流
港本周辦金融論壇 逾3600領袖參與
血流限制＋低強度訓練 肌少症患者佳音
日醫生提出理論 加國公司商業化
環球經濟數據
劉思明：匯控穩步小幅升 Call 27110
張兆聰：港股18000樓下可分段吸
張兆聰：美通脹倘回升 消費股受惠
伍禮賢：裕元訂單逐季轉強 看17.5元
涂國彬：美減息降溫 金價難破頂
陳大為：美科技概念股開始轉弱
袁國守：春運近 吼攜程
謝偉銓：建造業減拖數拖糧不能單靠立法（二之一）
《幫你格價》：買賀年食品 留意信用卡優惠
沈永年：蓮塘口岸過關便捷 利北上消費
安聯投資：美股續看好 惟下調偏好程度
陳正犖：英鎊澳元已陷超賣
許健生：「CES 2025」展現科技融入生活
溫傑：信達生物產品多元 減肥藥可憧憬
袁國守：特朗普劍指中國 港股投資者宜審慎
林少陽：勿輕視今輪美元升浪
技術取勝：國航處100天線之上
李聲揚：長實拓歐護理院 迎人口老化
艾雲豪：美私募2025年面臨「到期高牆」
李順威：拆解美債息上升原因
劉思明：金屬股逆市升 中鋁洛鉬可投機
瑞銀亞洲：大市連跌5日 恒指熊66445
摩根大通亞洲：受惠春節旺季 攜程購28628
周顯：要出人頭地就不要進大公司
王弼：全球大打關稅戰危機升溫
曾淵滄：國泰好 太古也應水漲船高
湯文亮：余偉文強調不拆聯匯的玄機
陳永傑：2024年樓市大事回顧
廖偉強：房地產價值反映港優勢
布少明：振興樓市解財赤
王品弟：賣地供應遜預期 物業交投顯需求
皇都首錄成交 實呎高見3.5萬 大手客8428萬連購兩伙 海盈山周四賣87伙
十大屋苑周末淡靜 錄兩成交 近一年低
「最強釘子戶」啟德道舖獲市建局收購 13年賺四成
專才家庭客斥1.5萬 租小西灣富景3房戶
世茂放售東涌酒店 4月15日截標
曦蕓居定位高端酒店式長者公寓
麗城3房669萬沽 小陽春料快現
MPF今年忌集中單一市場
周顯：要出人頭地就不要進大公司
【明報專訊】香港最經典的漫畫，莫過於《龍虎門》，現時其版權仍在文化傳訊（0343）手上，不過出租了給原作者黃玉郎繪畫，公司只收版權費。
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