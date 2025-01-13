明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
溫傑 溫研股海

投資策略

溫傑：信達生物產品多元 減肥藥可憧憬

【明報專訊】信達生物製藥（1801）擁有一條豐富的產品管線，涵蓋一系列創新藥物形式（包括單克隆抗體、多特異性抗體、免疫細胞因數、抗體藥物複合體、細胞治療及小分子藥物等）。

針對製藥公司，最重要是有王牌產品在手，並持續推出新藥品以推升收入。信達旗下的達伯舒（信迪利單抗注射液）已於中國獲批用於肺癌、肝癌、胃癌、食管癌及典型霍奇金淋巴瘤等8項適應症，其中7項適應症亦已被納入國家醫保藥品目錄。根據集團第三季的產品收入公告，達伯舒於季內保持強勁增長勢頭，市場領先地位日益穩固。除上述王牌產品外，集團有另外12款產品已成功商業化；若計及在國家藥品監督管理局（NMPA）審評中、進入3期或關鍵性臨牀研究，以及進入臨牀研究的藥品，在研管線數目達36種。

近期集團有3項新消息，首先是旗下達伯樂（己二酸他雷替尼膠囊）的新藥上市申請成功獲NMPA批准，用於經ROS1-TKI治療後進展的ROS1陽性局部晚期或轉移性非小細胞肺癌成人患者的治療。而根據1月3日的自願公告，此新藥品的第二項新藥上市申請亦已獲NMPA批准上市。

最後一項消息是，根據1月2日的內幕消息公告，信達與全球領先的生物技術公司羅氏集團達成全球獨家合作與許可協議。信達授予羅氏開發、生產及商業化IBI3009（一款靶向DLL3的新一代抗體偶聯藥物候選產品）的全球獨家權益。信達將獲得8000萬美元的首付款，和最高達10億美元的開發和商業化潛在里程碑付款，以及未來基於全球年度銷售淨額的最高達中雙位數的梯度特許權使用費。

與羅氏的合作，除可獲得實際收入外，亦反映其藥品受外國大型藥廠認同，成功「出海」。更重要的是，投資者或記得，信達股價曾於10月下旬因全資附屬公司Fortvita（其為信達開展海外業務的平台）的關聯交易而大跌。隨着交易早前已於11月3日正式終止，信達又與羅氏達成合作，前述關連交易的負面影響有望逐步淡化，集團估值可望得以重估上升。

展望未來，信達將有更多藥品獲批上市，助力收入持續增長。其中，投資者普遍看好減肥藥物的發展，集團旗下的瑪仕度肽（GLP-1R/GCGR雙重激動劑）值得期待。其在3期試驗中展示出作為下一代GLP-1藥物的出色潛力，包括顯著的減重和血糖控制、獨特的肝臟獲益等。目前，瑪仕度肽的兩項上市申請已獲NMPA受理。

基於2025年的預測每股收入計算，未來12個月目標價為47.3元，適合看好生物製藥公司的投資者分段買入，並作中長線投資。

（筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述股份發行人之財務權益）

凱基投資策略部主管

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[溫傑 溫研股海]

相關字詞﹕信達生物製藥 溫研股海 溫傑

上 / 下一篇新聞

李律仁：金發局可倡政府不同意方案 周五卸任主席 早年籲接納同股不同權疫市促通關
李律仁：金發局可倡政府不同意方案 周五卸任主席 早年籲接納同股不同權疫市促通關
港力拓人幣業務 助金融中心「升呢」
港力拓人幣業務 助金融中心「升呢」
余偉文：中小企融資小組已處理逾400個案
余偉文：中小企融資小組已處理逾400個案
MPF總資產升至1.3萬億 全年淨回報8.6%
MPF總資產升至1.3萬億 全年淨回報8.6%
美團：精緻餐飲轉型 設小品牌迎消費轉變
美團：精緻餐飲轉型 設小品牌迎消費轉變
中銀國際白韌：恒指合理值22000 看好中資三大板塊
中銀國際白韌：恒指合理值22000 看好中資三大板塊
龍頭A股料續港上市 帶動新股熱
龍頭A股料續港上市 帶動新股熱
劉央稱2025投資關鍵：合、新、變、守
劉央稱2025投資關鍵：合、新、變、守
不同集團育兒產品力吸高端客
不同集團育兒產品力吸高端客
匯立上月收支平衡 料今年賺錢 受惠WeLend成附屬 淨息差增近倍
匯立上月收支平衡 料今年賺錢 受惠WeLend成附屬 淨息差增近倍
今年目標擴客戶類型產品多元化拓AI
今年目標擴客戶類型產品多元化拓AI
宏富：內房重組轉積極 願債轉股洽削債
宏富：內房重組轉積極 願債轉股洽削債
過去曾派員入財困公司董事局 掌握實况
過去曾派員入財困公司董事局 掌握實况
潘功勝晤英央行行長 與匯控主席交流
潘功勝晤英央行行長 與匯控主席交流
港本周辦金融論壇 逾3600領袖參與
港本周辦金融論壇 逾3600領袖參與
血流限制＋低強度訓練 肌少症患者佳音
血流限制＋低強度訓練 肌少症患者佳音
日醫生提出理論 加國公司商業化
日醫生提出理論 加國公司商業化
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：匯控穩步小幅升 Call 27110
劉思明：匯控穩步小幅升 Call 27110
張兆聰：港股18000樓下可分段吸
張兆聰：港股18000樓下可分段吸
張兆聰：美通脹倘回升 消費股受惠
張兆聰：美通脹倘回升 消費股受惠
伍禮賢：裕元訂單逐季轉強 看17.5元
伍禮賢：裕元訂單逐季轉強 看17.5元
涂國彬：美減息降溫 金價難破頂
涂國彬：美減息降溫 金價難破頂
陳大為：美科技概念股開始轉弱
陳大為：美科技概念股開始轉弱
袁國守：春運近 吼攜程
袁國守：春運近 吼攜程
謝偉銓：建造業減拖數拖糧不能單靠立法（二之一）
謝偉銓：建造業減拖數拖糧不能單靠立法（二之一）
《幫你格價》：買賀年食品 留意信用卡優惠
《幫你格價》：買賀年食品 留意信用卡優惠
沈永年：蓮塘口岸過關便捷 利北上消費
沈永年：蓮塘口岸過關便捷 利北上消費
安聯投資：美股續看好 惟下調偏好程度
安聯投資：美股續看好 惟下調偏好程度
陳正犖：英鎊澳元已陷超賣
陳正犖：英鎊澳元已陷超賣
許健生：「CES 2025」展現科技融入生活
許健生：「CES 2025」展現科技融入生活
袁國守：特朗普劍指中國 港股投資者宜審慎
袁國守：特朗普劍指中國 港股投資者宜審慎
林少陽：勿輕視今輪美元升浪
林少陽：勿輕視今輪美元升浪
技術取勝：國航處100天線之上
技術取勝：國航處100天線之上
李聲揚：長實拓歐護理院 迎人口老化
李聲揚：長實拓歐護理院 迎人口老化
艾雲豪：美私募2025年面臨「到期高牆」
艾雲豪：美私募2025年面臨「到期高牆」
李順威：拆解美債息上升原因
李順威：拆解美債息上升原因
劉思明：金屬股逆市升 中鋁洛鉬可投機
劉思明：金屬股逆市升 中鋁洛鉬可投機
瑞銀亞洲：大市連跌5日 恒指熊66445
瑞銀亞洲：大市連跌5日 恒指熊66445
摩根大通亞洲：受惠春節旺季 攜程購28628
摩根大通亞洲：受惠春節旺季 攜程購28628
周顯：要出人頭地就不要進大公司
周顯：要出人頭地就不要進大公司
王弼：全球大打關稅戰危機升溫
王弼：全球大打關稅戰危機升溫
曾淵滄：國泰好 太古也應水漲船高
曾淵滄：國泰好 太古也應水漲船高
湯文亮：余偉文強調不拆聯匯的玄機
湯文亮：余偉文強調不拆聯匯的玄機
陳永傑：2024年樓市大事回顧
陳永傑：2024年樓市大事回顧
廖偉強：房地產價值反映港優勢
廖偉強：房地產價值反映港優勢
布少明：振興樓市解財赤
布少明：振興樓市解財赤
王品弟：賣地供應遜預期 物業交投顯需求
王品弟：賣地供應遜預期 物業交投顯需求
皇都首錄成交 實呎高見3.5萬 大手客8428萬連購兩伙 海盈山周四賣87伙
皇都首錄成交 實呎高見3.5萬 大手客8428萬連購兩伙 海盈山周四賣87伙
十大屋苑周末淡靜 錄兩成交 近一年低
十大屋苑周末淡靜 錄兩成交 近一年低
「最強釘子戶」啟德道舖獲市建局收購 13年賺四成
「最強釘子戶」啟德道舖獲市建局收購 13年賺四成
專才家庭客斥1.5萬 租小西灣富景3房戶
專才家庭客斥1.5萬 租小西灣富景3房戶
世茂放售東涌酒店 4月15日截標
世茂放售東涌酒店 4月15日截標
曦蕓居定位高端酒店式長者公寓
曦蕓居定位高端酒店式長者公寓
麗城3房669萬沽 小陽春料快現
麗城3房669萬沽 小陽春料快現
MPF今年忌集中單一市場
MPF今年忌集中單一市場