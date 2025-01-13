安聯投資：美股續看好 惟下調偏好程度

特朗普重掌白宮，勢將令美國經濟和市場產生巨變。新政府有機會推出更多財政刺激措施及放寬監管，或會有助促進經濟增長，並使美國經濟於2025年壓倒其他發達經濟體。

然而，寬鬆的財政政策有可能導致通脹回升。有見及此，我們認為美國聯儲局可能在2025年上半年提早暫停減息，而政策利率或會保持在4厘左右的水平。

在歐洲，政局癱瘓、生產力增長疲弱及消費者信心不振等因素，或將意味着歐元區再經歷增長平平的一年。隨着歐洲央行未來數季把存款利率引導至低於中性水平的1.75厘，我們預料2025年英國經濟會錄得輕微增長，讓英倫銀行可按部就班地每季減息一次。

環球組合仍看好部分中國持倉

中國經濟持續放緩，儘管中國出口是最近幾季的經濟亮點之一，但美國加徵關稅將對中國出口構成威脅。安聯投資估計，當局可能推出更多的貨幣和財政刺激措施，但不會是市場憧憬的大型「火箭炮式」方案。同樣，日本高達2500億美元的刺激方案有望提振當地經濟。此外，我們預期日本央行將於2025年逐步把其政策利率提高到最少1厘。

整體上，我們依然看好股票，但預期波動性會增加。隨着特朗普政府公布更多新政策的細節，可能會刺激通脹並對環球供應鏈帶來衝擊，尤其是在移民和關稅方面。安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve表示，該公司繼續看好多元因子投資中具吸收波動性的策略，以鞏固投資組合的基礎，依舊看好美股市場，並且維持偏好估值合理的科技股，因為這些企業具創新力和盈利能力良好。她表示，歐洲股票的估值具優勢，而歐洲央行的減息幅度或會高於聯儲局，投資者可以考慮投資環球盈利抗逆力強的歐洲企業；印度方面，年輕的人口正大力推動「上進型經濟」（aspiration economy），且其在面對中美局勢時相對中立的立場可能為其出口商在日益傾向保護主義的世界中帶來優勢。她續指出，儘管市場氣氛偏淡，該公司在環球投資組合中仍看好部分中國持倉，中國政府推出扶持內需的措施，最近亦公布個人養老金改革計劃，兩者對市場帶來的作用可能超過當前的預期。

日股受惠能源價跌及盈利預測上調

安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt表示，儘管該公司仍看好以標普500指數代表的美股市場，但鑑於對其較長期前景的疑慮，下調了偏好程度，為可能出現的回調作好準備；在特朗普執政下，美國小型股有望取得良好表現。除了美國股市，該行亦看重日本股市，因為比起許多其他亞洲國家，加徵關稅對日本帶來的打擊相對較輕微；同時，日股亦受惠於能源價格下跌及穩步上調的盈利預測。

Hirt又稱，該行正觀望美國新政策對美元會否帶來衝擊，縱使目前保持看好美元的立場，若然美元走弱，則可能是重新配置資金到在美國大選期間受壓的資產類別（如新興市場債務）的好機會。

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