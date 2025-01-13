明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
安聯投資 投資放大鏡

投資策略

安聯投資：美股續看好 惟下調偏好程度

【明報專訊】根據安聯投資最新發布的市場展望，特朗普再次出任總統之際，正值世界各地在經濟增長、通脹和利率動向呈現分歧的格局。預計各國經濟分歧的狀况將於2025年加劇。根據最新的環球宏觀數據，經濟增長有所回升，但我們對前景依然保持審慎。

特朗普重掌白宮，勢將令美國經濟和市場產生巨變。新政府有機會推出更多財政刺激措施及放寬監管，或會有助促進經濟增長，並使美國經濟於2025年壓倒其他發達經濟體。

然而，寬鬆的財政政策有可能導致通脹回升。有見及此，我們認為美國聯儲局可能在2025年上半年提早暫停減息，而政策利率或會保持在4厘左右的水平。

在歐洲，政局癱瘓、生產力增長疲弱及消費者信心不振等因素，或將意味着歐元區再經歷增長平平的一年。隨着歐洲央行未來數季把存款利率引導至低於中性水平的1.75厘，我們預料2025年英國經濟會錄得輕微增長，讓英倫銀行可按部就班地每季減息一次。

環球組合仍看好部分中國持倉

中國經濟持續放緩，儘管中國出口是最近幾季的經濟亮點之一，但美國加徵關稅將對中國出口構成威脅。安聯投資估計，當局可能推出更多的貨幣和財政刺激措施，但不會是市場憧憬的大型「火箭炮式」方案。同樣，日本高達2500億美元的刺激方案有望提振當地經濟。此外，我們預期日本央行將於2025年逐步把其政策利率提高到最少1厘。

整體上，我們依然看好股票，但預期波動性會增加。隨着特朗普政府公布更多新政策的細節，可能會刺激通脹並對環球供應鏈帶來衝擊，尤其是在移民和關稅方面。安聯投資環球股票首席投資總監Virginie Maisonneuve表示，該公司繼續看好多元因子投資中具吸收波動性的策略，以鞏固投資組合的基礎，依舊看好美股市場，並且維持偏好估值合理的科技股，因為這些企業具創新力和盈利能力良好。她表示，歐洲股票的估值具優勢，而歐洲央行的減息幅度或會高於聯儲局，投資者可以考慮投資環球盈利抗逆力強的歐洲企業；印度方面，年輕的人口正大力推動「上進型經濟」（aspiration economy），且其在面對中美局勢時相對中立的立場可能為其出口商在日益傾向保護主義的世界中帶來優勢。她續指出，儘管市場氣氛偏淡，該公司在環球投資組合中仍看好部分中國持倉，中國政府推出扶持內需的措施，最近亦公布個人養老金改革計劃，兩者對市場帶來的作用可能超過當前的預期。

日股受惠能源價跌及盈利預測上調

安聯投資全球多元資產首席投資總監Greg Hirt表示，儘管該公司仍看好以標普500指數代表的美股市場，但鑑於對其較長期前景的疑慮，下調了偏好程度，為可能出現的回調作好準備；在特朗普執政下，美國小型股有望取得良好表現。除了美國股市，該行亦看重日本股市，因為比起許多其他亞洲國家，加徵關稅對日本帶來的打擊相對較輕微；同時，日股亦受惠於能源價格下跌及穩步上調的盈利預測。

Hirt又稱，該行正觀望美國新政策對美元會否帶來衝擊，縱使目前保持看好美元的立場，若然美元走弱，則可能是重新配置資金到在美國大選期間受壓的資產類別（如新興市場債務）的好機會。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[安聯投資 投資放大鏡]

上 / 下一篇新聞

李律仁：金發局可倡政府不同意方案 周五卸任主席 早年籲接納同股不同權疫市促通關
李律仁：金發局可倡政府不同意方案 周五卸任主席 早年籲接納同股不同權疫市促通關
港力拓人幣業務 助金融中心「升呢」
港力拓人幣業務 助金融中心「升呢」
余偉文：中小企融資小組已處理逾400個案
余偉文：中小企融資小組已處理逾400個案
MPF總資產升至1.3萬億 全年淨回報8.6%
MPF總資產升至1.3萬億 全年淨回報8.6%
美團：精緻餐飲轉型 設小品牌迎消費轉變
美團：精緻餐飲轉型 設小品牌迎消費轉變
中銀國際白韌：恒指合理值22000 看好中資三大板塊
中銀國際白韌：恒指合理值22000 看好中資三大板塊
龍頭A股料續港上市 帶動新股熱
龍頭A股料續港上市 帶動新股熱
劉央稱2025投資關鍵：合、新、變、守
劉央稱2025投資關鍵：合、新、變、守
不同集團育兒產品力吸高端客
不同集團育兒產品力吸高端客
匯立上月收支平衡 料今年賺錢 受惠WeLend成附屬 淨息差增近倍
匯立上月收支平衡 料今年賺錢 受惠WeLend成附屬 淨息差增近倍
今年目標擴客戶類型產品多元化拓AI
今年目標擴客戶類型產品多元化拓AI
宏富：內房重組轉積極 願債轉股洽削債
宏富：內房重組轉積極 願債轉股洽削債
過去曾派員入財困公司董事局 掌握實况
過去曾派員入財困公司董事局 掌握實况
潘功勝晤英央行行長 與匯控主席交流
潘功勝晤英央行行長 與匯控主席交流
港本周辦金融論壇 逾3600領袖參與
港本周辦金融論壇 逾3600領袖參與
血流限制＋低強度訓練 肌少症患者佳音
血流限制＋低強度訓練 肌少症患者佳音
日醫生提出理論 加國公司商業化
日醫生提出理論 加國公司商業化
環球經濟數據
環球經濟數據
劉思明：匯控穩步小幅升 Call 27110
劉思明：匯控穩步小幅升 Call 27110
張兆聰：港股18000樓下可分段吸
張兆聰：港股18000樓下可分段吸
張兆聰：美通脹倘回升 消費股受惠
張兆聰：美通脹倘回升 消費股受惠
伍禮賢：裕元訂單逐季轉強 看17.5元
伍禮賢：裕元訂單逐季轉強 看17.5元
涂國彬：美減息降溫 金價難破頂
涂國彬：美減息降溫 金價難破頂
陳大為：美科技概念股開始轉弱
陳大為：美科技概念股開始轉弱
袁國守：春運近 吼攜程
袁國守：春運近 吼攜程
謝偉銓：建造業減拖數拖糧不能單靠立法（二之一）
謝偉銓：建造業減拖數拖糧不能單靠立法（二之一）
《幫你格價》：買賀年食品 留意信用卡優惠
《幫你格價》：買賀年食品 留意信用卡優惠
沈永年：蓮塘口岸過關便捷 利北上消費
沈永年：蓮塘口岸過關便捷 利北上消費
陳正犖：英鎊澳元已陷超賣
陳正犖：英鎊澳元已陷超賣
許健生：「CES 2025」展現科技融入生活
許健生：「CES 2025」展現科技融入生活
溫傑：信達生物產品多元 減肥藥可憧憬
溫傑：信達生物產品多元 減肥藥可憧憬
袁國守：特朗普劍指中國 港股投資者宜審慎
袁國守：特朗普劍指中國 港股投資者宜審慎
林少陽：勿輕視今輪美元升浪
林少陽：勿輕視今輪美元升浪
技術取勝：國航處100天線之上
技術取勝：國航處100天線之上
李聲揚：長實拓歐護理院 迎人口老化
李聲揚：長實拓歐護理院 迎人口老化
艾雲豪：美私募2025年面臨「到期高牆」
艾雲豪：美私募2025年面臨「到期高牆」
李順威：拆解美債息上升原因
李順威：拆解美債息上升原因
劉思明：金屬股逆市升 中鋁洛鉬可投機
劉思明：金屬股逆市升 中鋁洛鉬可投機
瑞銀亞洲：大市連跌5日 恒指熊66445
瑞銀亞洲：大市連跌5日 恒指熊66445
摩根大通亞洲：受惠春節旺季 攜程購28628
摩根大通亞洲：受惠春節旺季 攜程購28628
周顯：要出人頭地就不要進大公司
周顯：要出人頭地就不要進大公司
王弼：全球大打關稅戰危機升溫
王弼：全球大打關稅戰危機升溫
曾淵滄：國泰好 太古也應水漲船高
曾淵滄：國泰好 太古也應水漲船高
湯文亮：余偉文強調不拆聯匯的玄機
湯文亮：余偉文強調不拆聯匯的玄機
陳永傑：2024年樓市大事回顧
陳永傑：2024年樓市大事回顧
廖偉強：房地產價值反映港優勢
廖偉強：房地產價值反映港優勢
布少明：振興樓市解財赤
布少明：振興樓市解財赤
王品弟：賣地供應遜預期 物業交投顯需求
王品弟：賣地供應遜預期 物業交投顯需求
皇都首錄成交 實呎高見3.5萬 大手客8428萬連購兩伙 海盈山周四賣87伙
皇都首錄成交 實呎高見3.5萬 大手客8428萬連購兩伙 海盈山周四賣87伙
十大屋苑周末淡靜 錄兩成交 近一年低
十大屋苑周末淡靜 錄兩成交 近一年低
「最強釘子戶」啟德道舖獲市建局收購 13年賺四成
「最強釘子戶」啟德道舖獲市建局收購 13年賺四成
專才家庭客斥1.5萬 租小西灣富景3房戶
專才家庭客斥1.5萬 租小西灣富景3房戶
世茂放售東涌酒店 4月15日截標
世茂放售東涌酒店 4月15日截標
曦蕓居定位高端酒店式長者公寓
曦蕓居定位高端酒店式長者公寓
麗城3房669萬沽 小陽春料快現
麗城3房669萬沽 小陽春料快現
MPF今年忌集中單一市場
MPF今年忌集中單一市場