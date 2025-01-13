《幫你格價》：買賀年食品 留意信用卡優惠

明報記者 劉敬華

年近歲晚，商戶紛紛就賀年食品推出早鳥優惠，以大家樂的新春盆菜早鳥優惠為例，由即起至1月19日，所有客戶於早鳥優惠期內訂購盆菜，可享七三折優惠，Club100會員則可享七二折優惠，而由即日起至2月14日，訂購新春盆菜滿700元，送150元的四市（即早市、午市、下午茶市及晚市）實體優惠券；訂購滿1000元送50元實體優惠券。

部分商戶與信用卡合作提供的賀年食品優惠，可讓持卡人以信用卡積分換購賀年食品，以東亞銀行信用卡為例，由即日起至1月22日，可憑卡透過BEA Mall App以信用卡獎分兌換指定的聖安娜餅屋賀年產品電子禮券，其中包括至尊年糕券、瑤柱蘿蔔糕券及尊貴黃金糕券等，可以低至六折兌換（見表1），除全數以信用卡獎分兌換外，也可以獎分加現金兌換，以零售價170元的尊貴黃金糕券為例，可選擇以3.27萬獎分兌換，或以低至300獎分加108元兌換。

若能配合信用卡優惠購買賀年食品，自然可慳得更多，以中銀信用卡的美心MX新春盆菜/盆菜宴優惠為例，即日起至2月10日憑卡於網上或親身至指定MX分店訂購新春盆菜/盆菜宴，可享低至五八折優惠，並可獲100元美食優惠券（見表2），惟數量有限，送完即止。如能配合中銀Visa信用卡的「狂賞派 ─ 高達5%現金回贈 」簽帳優惠購買新春盆菜，有望獲得5%現金回贈。

留意條款 或需網上登記優惠

要留意上述中銀優惠條款，需於網上登記相關優惠，並於指定紅日，1月份的紅日包括月內每個星期日及1月29日至31日，以中銀Visa信用卡於食肆實體店或食肆網店簽帳。若選擇於食肆實體店簽帳，還要滿足一定簽帳額要求，包括需憑該行的合資格Visa信用卡於本地實體商店單一簽帳淨額滿500元或以上，並需於每曆月累積簽帳滿5000元或以上，當中於紅日所作之合資格本地實體店簽帳，方可享額外5%現金回贈，而在每個曆月及整個推廣期的額外5%現金回贈上限分別為300元及3600元；至於選擇於食肆網店簽帳，於紅日所作之合資格網上簽帳，可享額外5%現金回贈的每個曆月及整個推廣期上限分別200元及2400元。

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