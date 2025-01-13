過去曾派員入財困公司董事局 掌握實况

近年港清盤個案大增至600宗

他說2018年時在港只錄得300多宗頒布清盤個案，到近年則增至600宗，屬史無前例般多。一旦企業清盤，債權人取得回報會很低，所以這觸發他們成立宏富冀助企業重組，改善債權人回報，加快處理過程。很多時他們介入須進行債務重組公司時，他說：「發現很多董事會不太懂處理，通常只想這些事是否令公司「好無面」，因此一直拖延，致債權人失去耐性，一祭出法定索償聲明書，公司多數違約，引發不同債權人一齊採取行動」。這樣就算公司找來財務顧問，接手時也感覺比之前困難了。若最終未能成功重組，他明言宏富不會出任清盤人。

香港之外，宏富亦涉足澳洲市場，去年8月成立合伙人機構。黃稱在澳洲讓熟悉債務重組的機構派員加入董事會協助，既受歡迎亦很普遍，原因是法律上提供保障，界定公司出現無力償債時如何處理買賣，反之香港現並無法例可循。