宏富：內房重組轉積極 願債轉股洽削債

不良資產基金接手債務增

現時在內房領域，他說，業內各企業均無能為力，不能靠同業支持。在經濟下行時，他認為要思考去削債，尋求較長債務展期，但很多時內房創辦人是白手興家，以前成功的方程式是「一路借」。他強調：「目前他們最重要是學習和債權人溝通，不要一味只放好消息，而是要去面對困難」。他提醒，企業遇到問題時最重要還是「提早處理」，這樣會易些解決，簡單些及費用有限。

此前內房所提展期方案反應差，黃科傑認為需再出一些新條款，當中包括債轉股方案及削債。就算照推出展期方案，他亦見更新成不同年期，例如少過一年期，讓債權人早些離場。亦有提供面值多些的長期債券甚至一定比例永續債。至於削債程度則視乎離岸債務規模及債權人順位而定，目前他見不到有明顯削債，反而見到在發新債時加上抵押品，並盡量提供海外資產作選項等增信設施。由於債權人往往可獲債權1%至2%作承諾費，加上多數方案多從今年底、明年底開始發放利息，他料回收率因此提高至最少約8%，比清盤為好。

下半年料有更多成功重組案例

隨時間推移，他指，已有不少債權人轉售內房債務，接手的不良資產基金佔債權比例很多時達25%，足以取得入場券加入臨時委員會驅動重組，他認為這對宏富推動企業債務重組非壞事。由於近期中央陸續有政策出台，他說這給予市場信心，料下半年有更多債務重組及成功重組案例。但是由於地緣政治問題，加上此前碰上疫情，致經濟方向未明，流入市場資金不及過往，因此內房爆破問題需時較長處理。

他續稱：「若有第二輪重組亦屬預期之內，但是因為有經驗在先，加上債權人較願意接受多些少削債，希望新一輪重組會快些完成」。同時他亦見有無甚借貸槓桿的老牌基金及家族出來物色項目，「白武士」仍然活躍。