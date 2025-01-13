今年目標擴客戶類型產品多元化拓AI

探索是否發展企業銀行

李家達表示，目前WeLab Bank專注於個人零售銀行，今年將探索發展企業銀行的可能性，指出現時企業銀行或出現「underserve（服務不足）」的情况。留意到近期有本地傳統銀行，基於企業銀行業務的盈利空間不大，而將部分企業戶口關閉。他續指出，WeLab Bank擁更佳以數碼形式的反洗黑錢（AML）能力，以低成本方式經營企業銀行業務，並提供存款及現金管理等簡單服務。

至於發展中小企貸款方面，李家達認為，現時WeLab Bank於個人無抵押貸款市場的上升空間有限，而該行有較強貸款能力，因而有意想將其貸款能力開放至不同客戶群，但最後若發展企業銀行，則會按循序漸進形式推行更多服務。「如果今日（企業銀行）開始係underserve嘅，而我哋有能力去serve（服務）佢哋better than anyone else（比其他銀行服務得更好），咁我就會開始去睇2025年會唔會打入呢個板塊。」

產品方面，李家達提到繼去年下半年該行與保誠保險合作，推出保單貸款產品後，WeLab Bank今年有意開始涉獵更多抵押貸款業務，研究與零售商合作的可能性。另於年內推出更多元化存款產品及貸款產品，並加強財管業務線上及線下的推廣。科技方面，李家達稱現已將原於技術部門的人員，調到新成立的研發團隊中，打算研發AI個人客戶經理，該團隊現有10名人手。