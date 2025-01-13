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經濟

匯立上月收支平衡 料今年賺錢 受惠WeLend成附屬 淨息差增近倍

【明報專訊】繼去年7月有首間虛擬銀行眾安扭虧為盈後，再有虛銀匯立（WeLab Bank）實現單月轉收支平衡。WeLab Bank行政總裁李家達接受訪問時表示，該行於去年12月實現單月收支平衡，預料收支平衡情况可持續，並稱「絕對有信心」本年度可實現全年收支平衡。自去年WeLab Bank完成重組架構後，該行淨息差大幅擴闊，去年淨利息收入按年增27%，另財管業務亦見有增長。

明報記者 江陵凱

「除咗12月實現單月break even（收支平衡），我哋都好有信心（收支平衡情况）可以sustain（持續）到落去……我可以好肯定2025年一定會係賺錢嘅一年。」李家達說。

去年淨利息收入增27%

WeLab Bank自去年6月完成架構重組，網上貸款平台WeLend成為WeLab Bank的全資子公司。李家達表示，重組前該行的淨息差介乎5厘至6厘，而重組後該行淨息差擴闊近倍至接近10厘。受淨息差大幅擴闊推動，WeLab Bank去年淨利息收入亦按年增27%至約7億元。

談及重組所帶來的協同效應，李家達指出重組後，除可改善WeLab Bank淨息差及增加該行貸款規模外，亦可將WeLend客戶帶到WeLab Bank貸款業務內。李亦提到，去年12月單月上客量按年升1.2倍，而內地客户佔該月的總上客數目約一半。

存款總額按年升1.2倍

新做貸款方面，李家達稱WeLab Bank於去年第三季，每月新做個人無抵押貸款業務規模，為全港銀行中第三大，僅次於兩間大型銀行。而去年下半年新做貸款額，較上半年升兩成，同時盼今年全年新做貸款可按年升逾兩成。另他提到WeLab Bank去年貸款餘額約為55億元。

存款方面，李家達表示，WeLab Bank存款總額按年升1.2倍至近70億元，目前定期存款佔該行總存款額逾八成，未來希望推出更多元化存款的產品，朝着定存佔總存款額八成，活期存款佔兩成的目標邁進，另貸存比率則維持於八成水平。

貸款質素方面，李家達稱雖然整體本港銀行個人無抵押貸款方面，貸款逾期還款率於去年底整體出現按年上升的趨勢，但WeLab Bank則由2023年底的2.9%，下降至去年底約2.3%；財管方面，截至去年底，WeLab Bank財管理業務資產管理規模按年升4倍。

相關字詞﹕無抵押貸款 匯立 匯立銀行 淨利息收入 數字銀行 虛銀 虛擬銀行 李家達 WeLab Bank

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