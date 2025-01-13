不同集團育兒產品力吸高端客

撰文 旻晞

不同集團創立的BeBeBus品牌，成立至今核心產品包括嬰兒推車、兒童安全座椅、嬰兒牀、餐椅四大類，及後逐步延展至其他產品，有如兒童安全座椅、睡袋、枕頭、奶瓶、紙尿褲、濕巾等等，大體可歸納為：出行、睡眠、餵養及嬰幼兒護理四大範疇。根據往績紀錄，集團主要收入來源仍為出行產品，包括嬰兒推車及配件、兒童安全座椅及嬰兒腰凳，儘管相關收入佔總收入比率由2022年的64.1%逐步下降至去年首三季的47%，但仍為集團最大收入來源；與此同時，嬰幼兒護理產品，包括紙尿褲、濕巾及柔巾等收入佔比逐漸提升，由2022年的8.2%增至去年首三季的30.6%。

嬰兒推車售1980至3780元

定位高端，按集團說明，便是主要吸引注重品質、功能及美觀的家庭；透過深入了解目標用戶，設計、開發及生產的產品在每個細節方面都可滿足用戶的高期望，仍未明白？不妨再具體來說，於往績紀錄期間，集團包含至少一件核心產品的訂單的平均交易金額保持在2400元以上。例如其核心產品之一：嬰兒推車建議零售價介乎1980元至3780元；枕頭建議零售價介乎228元至478元；奶瓶建議零售價介乎159元至299元不等，以內地物價水平，確實合乎「高端」形象。根據弗若斯特沙利文的資料，於2022年、2023年及去年首三季的線上渠道重複購買率分別超過20.1%、31%及40.3%，高於行業平均水平，亦反映其客戶忠誠度較高。

集團收入於2023年及去年首三季保持快速增長（見表），毛利率大約保持於50%水平。以去年首三季看，集團四大類產品均見增長，以餵養、嬰幼兒護理產品收入增長尤其突出，分別達1.25倍及1.17倍，而集團最大收入來源的出行產品收入增長亦有25%。惟要留意是嬰幼兒護理產品毛利率為41.5%，低於集團其他三大產品毛利率（出行：49.4%；睡眠：60%；餵養：62.4%），倘若未來嬰幼兒護理產品收入佔比持續提升，集團毛利率或有機會收窄。

線上渠道銷售佔逾七成

銷售渠道方面，按去年首三季數據，集團有72.3%來自線上渠道，27.7%來自線下。就線上業務而言，集團通過天貓、京東及抖音等電商平台和微信小程序及微信視頻號等私域平台銷售產品。就線下銷售而言，截至去年9月底，集團擁有125家經銷商，較2023年底多出40家或增47%，範圍覆蓋20個省的300多個城市。

至於生產方面，不同集團以自家工廠配合外包組成整個生產鏈，以降低成本並降低潛在供應鏈中斷的風險同時，保有核心技術及維持出品質素。集團既向第三方製造商外包兒童安全座椅及餐椅的若干生產流程，包括塑料加工、織物縫紉、鋁加工及金屬加工，亦有外包其他產品的全面生產，包括嬰兒推車及配件、嬰兒牀、嬰兒腰凳、嬰兒睡袋、枕頭及嬰兒護理產品。於往績紀錄期間，所有該等產品均由第三方製造商生產，而集團已與157家製造商保持合作以支持其生產需要。與此同時，集團在寧波擁有並經營一處佔地面積約14,111平方米的生產設施，將精密製造與靜態測試相結合，工廠以標準化流程運營，能夠對每個生產階段做準確控制。於2023年，集團內部生產了121,173件兒童安全座椅及3098件餐椅，佔兒童安全座椅總產量的100%及餐椅總產量的57.7%。

99.9%收入來自內地 已放眼海外市場

截至去年9月底，寧波廠房產能利用率達80.4%，集團指為應付未來需求，正在寧波建設第二家生產工廠，預計將於2026年完工，年產能為80萬件嬰兒推車、兒童安全座椅、嬰兒牀和餐椅。雖則集團亦有自行生產產品，惟從銷售成本可見，外包成本佔銷售成本的72.1%（去年首三季），反映其生產亦較偏重依賴外包承辦商。

目前集團99.9%收入來自內地市場。去年內地零售市場增長平平，通縮風險猶在，即使根據弗若斯特沙利文的資料，中國高端育兒產品市場規模料由2023年的310億元，增至2028年的458億元，惟年複合增長率亦只有8%左右，故不同集團亦已放眼海外市場，如歐洲、東南亞及北美，目標是在該等市場建立強大的分銷網絡。去年10月，集團成立了BeBeBus USA，隨後於12月3日組建了BeBeBus Indonesia，為進軍北美及東南亞戰略的一部分；去年10月亦推出新網站促進國際線上銷售。是次來港集資部分資金用途，亦是用於擴大海外市場的影響力。

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