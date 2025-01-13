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經濟
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中銀國際白韌：恒指合理值22000 看好中資三大板塊

【明報專訊】恒指2024年回升3012點或17.67%後，踏入2025年開局不順，至今7個交易日有6日下跌，累積下跌995點或4.96%，今期封面故事專訪測市往績良好的中銀國際證券執行董事白韌分析最新形勢。白韌指出，2025年內地GDP按年增長料約5%，支持企業盈利向好，稱中銀國際予恒指在2025年合理值22,000點，相等於10倍預測市盈率，當中，他看好中資科技股、電訊股及內銀股。他又預測，現在內地A股上市的新能源龍頭股寧德時代（深：300750）可望今年來港上市，而2025年港股新股熱潮可望持續。

明報記者 葉創成

由於憂慮美國候任總統特朗普當地時間下周一（本月20日）重返白宮執政後帶來政策風險，港股在2025年至今7個交易日中有6日下跌，累積下跌995點或4.96%，市場情緒變得審慎，與2024年8月下旬在17,000多點徘徊時類似，當時中銀國際白韌在《Money Monday》第463期（2024年8月26日出版）封面故事專訪中明確看好港股後市，指由於當時恒指市盈率僅約10倍，股息率近4厘，估值吸引，加上不少藍籌股已公布理想中期業績，業務展望亦屬正面，故相信恒指2024年底收市價將高於2023年底的17,047點，扭轉2020年至2023年連續4年按年下跌的趨勢。目前回看，恒指2024年收報20,059點，按年上升3012點或17.67%，可見白韌測市準確，珠玉在前，故今期封面故事再專訪他為《Money Monday》讀者在2025年認清形勢、掌握方向。

目前恒指83隻成分股中，大部分屬中資股，因此展望2025年恒指表現，最重要是內地經濟前景。白韌表示，內地經濟在2025年料按年增長約5%，前提是內地將繼續推行相對寬鬆的宏觀政策，包括適度寬鬆的貨幣政策及更加積極的財政政策，對不同行業各個環節帶來正面影響。

內地GDP今年料增5% 利中資股盈利

在內地2025年GDP料按年增長約5%的假設下，白韌指出，中銀國際予恒指2025年合理值為22,000點，相等於10倍2025年預測市盈率，指此估值屬相對合理：「雖然以好長線的歷史平均值來說，恒指預測市盈率是高於10倍的，但過去幾年恒指大部分時間估值均處於10倍預測市盈率以下，所以10倍預測市盈率是否合理，視乎你從哪一角度去看，沒有絕對的對錯，而我們中銀國際則認為10倍預測市盈率是恒指2025年的合理估值，相對的合理值便是22,000點。」

至於特朗普即將重返白宮帶來的政策風險，白韌指出，此風險的確屬不容忽視，他解釋：「根據過往的經驗，特朗普的確是喜歡不按常理出牌，而他早前亦發表過大幅加徵關稅的言論，這被視為十分激進的做法，對中國以至全世界很多國家也帶來影響。除了特朗普本人外，市場亦關注其挑選的候任政府班底有很多均屬於強硬派，因此對中美關係未來4年如何發展有顧慮。」

特朗普促暫緩禁TikTok 預示對華未必強硬

不過，白韌也認為，從特朗普上月底向美國最高法院入稟要求暫緩對TikTok原定在當地時間下周日（本月19日）生效「不賣就禁」法案，讓他在下周一上任後尋求政治解決方案此最新事態發展來看，特朗普未必在重返白宮初期便對中國使出強硬招數，不排除對華政策暫會相對溫和。

白韌表示：「比較美國現任總統拜登與候任總統特朗普處理TikTok的做法的話，拜登好明顯是徹底封殺，訂下底線『不賣就禁』，而特朗普即提出暫緩、押後禁令，這起碼為雙方的談判重啟大門，從這件事來看，特朗普重返白宮後未必一開始便對中國採取強硬及打壓的政策，這樣的話，在某些議題或情况下，中美兩國便可增加互動、建立默契。」

事實上，在對外政策方面，特朗普過去一個月發表的言論較多涉及加拿大、墨西哥及巴拿馬運河等鄰近領域，對中國的論述不多，白韌認為，需要留意的是，這是否顯示特朗普重返白宮後對外政策暫不會以中國為焦點。

白韌表示：「特朗普目前看來聚焦於美國國土北面的加拿大，以及國土南面的墨西哥及巴拿馬運河，這樣或反映對華政策暫時並非他關注的重點，當然一定要關注事情跟着如何發展，但我覺得現階段不需要就特朗普新政策對中國股市帶來的風險過度悲觀。」

騰訊被美列軍工名單 股價跌屬低吸機會

至於在美國國防部上周把騰訊（0700）列入「中國軍工企業名單」，拖累騰訊股價最低報365元，收報369.6元，50周線失而復得（見圖1），惟仍屬2024年8月首周以來收市低位，全周也勁跌44.6元或10.77%，白韌認為該中資科網龍頭股大幅調整反而帶來低吸機會。

白韌表示：「根據我們分析師最新發表研究報告，現仍維持對騰訊的正面評級，雖然此事件當然會對騰訊股價短期帶來影響，但對其整體業務衝擊不大，因為騰訊業務始終並非以國際市場為主，大部分主要業務都在內地，內地市場如何運作與美國國防部制定的名單關係不大。另外，有分析指該名單設有糾正機制，每隔一段時間也會重估，故我不排除6個月後騰訊便不在該名單之上，要視乎日後的發展而定。整體而言，我不覺得今次事件對騰訊是一項致命的打擊，而只是一個暫時的衝擊。」

「內地版ChatGPT」面世 AI發展追近美國

根據白韌的分析，由中國私募基金「幻方量化」投資、於2023年始創立的人工智能（AI）公司DeepSeek近月已研發被稱為「內地版ChatGPT」聊天機械人「DeepSeek-V3」，而有機構將「DeepSeek-V3」與ChatGPT比較，認為「DeepSeek-V3」表現更勝一籌，料此後起之秀未來發展潛力可觀，由此可見中國在AI領域的發展料將追近美國。

看好電商平台股 阿里美團京東各有亮點

因此，除了騰訊外，白韌認為，不少屬恒指成分股的中資科技龍頭股亦值得留意，他首先談及與騰訊一樣佔恒指比重高達8%的阿里（9988）及美團（3690）。白韌表示：「阿里在2023年3月曾設立六大業務集團，並且指考慮把其獨立上市，至今進展不大，估計短期也難以成事，而我認為市場現時最關注阿里持有不少股權的螞蟻集團會否重啟上市計劃，原因是螞蟻集團重組計劃於2024年已基本上完成。至於美團雖然現時在內地外賣市場已處於明顯領先地位，惟外賣市場規模有限、發展始終會有極限，故向前望的話，便要看美團能否把從外賣業務掌握到的數據成功開拓其他業務。」

在電商平台股此領域，白韌除了阿里及美團外，亦看好京東（9618），指其受惠內地政府近月推出「以舊換新」、向消費者補貼以鼓勵購買家電及電子設備的政策；另外，他也認為可以留意拼多多（美：PDD），原因是其國際業務做得好。

攜程中芯過去一年跑贏大市 續看好

至於攜程（9961）及中芯（0981）過去一年股價表現大幅跑贏恒指（見圖2），白韌亦認為各有賣點，他解釋說：「攜程作為旅遊產品及服務訂購平台，同時具備旅遊及科技兩大投資主題，是值得看好的，尤其是其在內地旅遊產品及服務訂購市場處於接近壟斷的情况，而該市場近年亦快速增長。至於中芯則是本港上市質素較佳的晶片股，在內地科技行業持續增長對晶片需求與日俱增的情况下，中芯同樣也值得看好。」

除中資科技股外，白韌在《Money Monday》第463期封面故事同樣看好內銀股及中資電訊股等高息國企股，並且當時已測中內銀股將會增派中期息，而他目前仍看好該兩大板塊。

內銀中資電訊料續派高息 穩健之選

白韌表示：「工行（1398）、農行（1288）、中行（3988）及建行（0939）等四大內銀股股價2024年平均上升近四成，對比恒指期內不足兩成的升幅，屬跑贏大市，目前我們對該板塊仍然維持正面看法。坦白說，目前對於四大內銀股來說，已沒有什麼特別壞的消息，數年前市場可能還會擔心內地房地產調控對其帶來衝擊，惟至今即使撥備率提高，不良貸款比率卻反而下跌，證明有關風險屬可控，最壞的時間基本上已過去。另外，雖然近月內地按揭利率向下，但其實存款利率期內也在下調，因此我們預測內銀股淨息差收窄幅度有限。」

中資電訊股方面，白韌認為，其向數以億計用戶提供每月收費電訊服務，業務模式簡單，帶來強勁現金流，故現時資產負債表上亦持有淨現金，可望繼續提供穩定派息。他續說，對於該板塊來說，最大潛在風險是日後可能須就第六代流動電話（6G）進行數以千億元計的巨額投資，這會影響現金流及派息，而暫時並未知道相關投資的時間表。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]

相關字詞﹕騰訊（700） 中資電訊股 內銀股 特朗普 恒指 中資科技股 中銀國際證券執行董事白韌

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