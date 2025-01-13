美團：精緻餐飲轉型 設小品牌迎消費轉變

魏巍指出，整體精緻餐飲行業在2023至2024年受經濟形勢影響，部分餐廳2023年仍處於觀望狀態，到2024年已開始轉型之路，例如是保持主品牌不變，開設小品牌迎接新消費形勢的變化等。由於精緻餐飲經營者已有良好的技術團隊，適應能力更強，調整速度較新開業的餐飲從業者更強，亦代表中國餐飲業可適應經濟周期變化。

下沉城市動力來自「供需匹配」

他認為，需求沒有出現變化，下沉城市的增長動力主要來自市場「供需匹配」。下沉市場不是沒有精緻餐飲的需求，但過去餐廳供給不足，而本地餐廳的水平有限，令需求未被滿足。他續稱，四大一線城市北上廣深的精緻餐廳有很好的技術及團隊，在下沉城市開設新餐廳後再作調整，針對下沉城市設計店型、人均消費、菜單等經營模式，從而成功激發市場需求。

他又指出，去年美團黑珍珠榜單餐廳在線交易率已達64%，其中95後及00後消費者佔比達28.6%，餐廳亦要因應該群體的需求而改變，例如更方便的線上預訂、加入美團代金券一鍵買單選項等，與年輕群體更多互動，提供情緒價值，從而更好地服務他們。

港37餐廳入黑珍珠榜創新高

美團2025黑珍珠餐廳指南當中，香港上榜餐廳由去年的31間增加至37間，創下歷史新高。魏巍提到，美團在港通過各個榜單，帶動餐廳的旅遊流量提升營業額，亦已推出外賣平台Keeta，幫助港商家打通線上經營的「全景圖」，協助餐廳開展外賣業務，未來可通過更多榜單，傳播香港餐飲文化。

位於深圳的主席樓去年晉身黑珍珠榜單之列，點評顯示人均消費約為600元人民幣。主席樓主理人、深圳君悅酒店餐飲部總監龍雲昭表示，去年在「黑珍珠」的帶動之下，以營業額計按年增長60%至70%；客人數量亦按年增長30%至40%。他續稱，雖然經濟較弱，但市場仍有消費需求，餐廳亦趁機調整菜單，務求做到降價不降質。雖然2024年每月生意相對較多變，不過去年11月起生意有所提升，對2025年情况有信心。

他提到，現時北上消費的港人已懂得使用美團預訂及購買代金券，部分港人更成為主席樓的會員，消費頻次很高。周末最多有35%客人為港人，主席樓作為一家酒店內的餐廳，港客佔比達三成已是很高水平。

明報記者 蕭嘉聰 南昌報道