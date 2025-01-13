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經濟

余偉文：中小企融資小組已處理逾400個案

【明報專訊】金管局總裁余偉文昨日在電台節目中指出，由金管局與銀行公會成立的「中小企融資專責小組」於過去數月已處理400多宗個案，當中約六成涉及銀行與中小企的溝通問題，經協調後已解決；兩成屬查詢，其餘個案則是中小企與銀行取態分歧。

今年盡力助中小企升級轉型

余偉文舉例指出，有個案連續數月無歸還利息，但仍希望銀行提供協助；亦有中小企客戶的房屋被「釘契」，銀行無法批出按揭。他強調，今年金管局將與銀行合作，盡量協助中小企升級轉型；如果有中小企經升級轉型後仍無法經營下去，就可能要接受被淘汰。

另外，他說過去一年本港金融系統發展不錯，貨幣市場運作有序，銀行體系內的存款上升7%，反映投資者及企業對香港有信心，而且銀行的資本充足率達21%，顯示穩定性強。同時，內地去年9月推出一系列措施，加上大型內地龍頭企業來港上市，均帶動資本市場發展，預料相關勢頭將延續至今年。

提醒全球利率或分歧 增市場波動

不過，他認為今年環球經濟不明朗，美國候任總統特朗普的政策將影響香港。多年前環球貨幣政策較為一致，利率「齊上齊落」，但未來可能出現分歧，導致環球資金流動加快且波動增強，金管局將會做好應變計劃。他又提到，去年11月香港舉行的金融峰會獲歐美金融機構支持，其間參與者並無問到《基本法》23條和《國安法》對本港的影響，而是聚焦內地經濟發展及香港作為橋樑所能帶來的機遇。

外匯基金去年首3季累計投資收入達2247億元。余偉文表示，美國長期債息上升對基金表現有一定影響，但基金的投資策略以長遠穩健及分散為主，涵蓋私募基金、基建及房地產等，而這些組合過去16年的平均回報達12%。

他又表示，「北向通」附設市場仍「未夠多，未夠深」，風險對冲方面可做更多；而「南向通」債劵買賣只是起步階段，希望下一步吸引更多內地金融機構參與。

人幣股票產品政策將推出

談及人民幣國際化，他表示，香港正努力推動相關政策，包括加強人民幣流動性、推出人民幣產品等，並透露與人民幣股票產品相關的政策已獲通過，即將推出市場。他續說，金管局會研究如何加強誘因，讓更多外地銀行使用人民幣，並期望與中東、印尼和越南等地的銀行和企業互搭橋樑，香港可借出人民幣供當地銀行結算，但必須先建立信貸關係。

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