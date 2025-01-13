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經濟

李律仁：金發局可倡政府不同意方案 周五卸任主席 早年籲接納同股不同權疫市促通關

【明報專訊】金融發展局主席李律仁將於本周五（17日）離任，他由參與籌備成立金發局起，在此組織經歷13個寒暑。他經驗之談是金發局有獨特定位，既是業界團體，又是財政上全由政府支持，該局的建議不會被視為只代表行業利益，所以金發局以往可以提出政府不同意的方案，包括早年倡議接納同股不同權的公司在港上市，以及在疫情第五波尚未過去，已去信促請政府盡快對外對內通關。

明報記者 高志堅 江陵凱

本身為資深大律師的李律仁90年代末從美國回港，曾任職香港證監會多年，之後在法律界執業。金發局在2013年成立，李說他在金發局籌備階段已有參與，而過去6年半則擔任主席。經歷過金發局初期只是一個委員會，沒有職員和辦公室，日常工作要政府財經事務及庫務局支援。到2018年成立公司，聘請行政總裁，至今發展成逾20人的團隊。他說早年金發局工作聚焦在政策研究，在他出任主席後，因為有了自己的團隊，可多做對外推廣工作，現在研究和推廣約各佔工作量一半。單在疫情後便組織了30多次外訪（見表）。

研究推廣各佔工作一半 疫後組織逾30次外訪

他稱，上任後遇上疫情，金發局工作計劃要大變，其間他們推動兩項支持金融機構在疫下如常聘請新入職員工及大學畢業生的計劃。政府共提供1.4億元補助，涉及職位約1650個。至2022年3月，他更親自寫信給政府，呼籲為了保持香港國際金融中心地位，要盡快通關。「當時很多在港金融業的外籍人士，正思考是否要因為子女學業而離港，我們認為政府要在下一學年開始之前照顧他們的需要。」

翻查資料，李律仁當年在3月底曾公開呼籲香港不能成孤島，要盡快通關。「我知道有些金融法定機構代表都有向政府反映，只是他們沒公開地講。其中有我認識多年的朋友向我說：『Laurence，你有你的辦法去提倡。』」

他又說，金發局第一次倡議政府及監管機構不同意的東西是同股不同權。翻查資料，該局是在2014年中提出《定位香港為國際首選的首次公開招股中心》研究報告，建議本港在適當保障投資者前提下，容許不同股權結構企業上市。結果至2018年初，港交所（0388）才獲監管機構首肯，就同股不同權企業在港上市的建議諮詢市場並在兩個月後火速拍板。「我們第一次提出時，不能說我們代表金融業，因為金融業中買方（即基金公司等）對同股不同權都有顧慮，我們是從香港的整體競爭力考慮，和平衡利弊。」

稱任主席如同導演 要發揮各董事能力

他形容自己擔任主席的角色如同導演一樣，不斷思考如何最好地發揮10多名董事的經驗、網絡和資源。「就如我想到怎樣拍，就要跟負責攝影、燈光和每位演員傾。」他慶幸董事們都願意開心見誠地商討，亦願為該局的研究和推廣工作做義工，給予意見，分享他們對市場的洞見，和親自參與海外推廣工作。

離任後首務處理薪酬委會工作 與政府分享經驗助簡屋戶

這位導演說是時候交棒了。離任後他首要任務是處理他任主席的薪酬趨勢調查委員會本年度的工作。他亦是機管局董事，稱未來機管局將有更多元化的業務發展。

另外，他亦是營運光房計劃的社企「要有光」主席，光房早年已結合民間力量營辦過渡性房屋，解決劏房戶住屋問題之餘，亦與志願機構合作，幫助入住的家庭尋找工作及建立社區網絡。

他說光房最近在油塘有一個近300伙的項目獲政府出資改建，他們會與政府分享過往10多年的經驗，看如何可幫助簡約公屋住戶。

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