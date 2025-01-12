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經濟
2025年1月12日星期日
馮其十 神州新形勢
中國經濟
通脹預期升溫 美股三大指數挫逾1.5% 大行紛調整美聯儲減息預測 美銀料或加息
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馮其十：內地股市現罕見變化
馮其十：內地股市現罕見變化
【明報專訊】內地股市近期出現罕見變化：在2024年的最後一個交易日，三大股指集體「遇冷」，上證指數更是時隔8年首次在年終收跌。這一跌勢更延續至2025年，造成開年「三連跌」，引發關注。
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