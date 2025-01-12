薛偉傑：迷你籃球計分機用乾電池 易拆卸摺疊裝盒方便家用

鴻業玩具製品廠有限公司表示，該公司的迷你計分籃球機只需用乾電池，拆卸摺疊後，可裝入一個大紙盒內，很多家庭都放得下。至於出口價是17美元（以800件計），估計零售價是大約3倍至4倍。

相對於去遊戲機舖打籃球機，性價比實在吸引。雖然這款迷你計分籃球機並非使用真籃球，但如果父母只是買來和小孩子在家中過手癮，就關係不大。

「氣墊足球」純玩地波

該公司近期推出一款「氣墊足球」，同樣賣得不錯。所謂氣墊足球，其實是碟形而非球形，特點是在底部噴氣形成氣墊，以減低摩擦力，輕輕一踢後，它可以在地面滑行，但不會像真足球般飛起和打爛家中的杯碟和玻璃等。氣墊足球單獨出口價約3.2美元，連兩個小龍門約6.5美元（以1500件計），定價非常吸引。

鴻業玩具表示，該公司以自有品牌Innov8 Sports出口各款容易收藏的運動玩具，除美加和歐洲之外，亦打入日本、韓國、東南亞、中東、阿根廷、俄羅斯等市場。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]