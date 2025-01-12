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經濟
企業地球村

格陵蘭總理轉口風 稱要擺脫殖民時期「枷鎖」

【明報專訊】特朗普於聖誕節前「出口術」，表示想買下格陵蘭，激起外界關注格陵蘭去向。最新格陵蘭總理Múte Egede表示，格陵蘭是時候擺脫殖民時期的「枷鎖」，從丹麥中獨立。Múte Egede最初面對特朗普提購時，強調格陵蘭屬非賣品，「亦永遠不作出售」，但必須保持開放，與全世界合作與貿易。

指與丹麥合作未見完全平等

到今年伊始，Múte Egede發表新年致辭時口風突變，疏遠丹麥。他表示現在是格陵蘭「邁向下一步的時候」，強調國家必須消除合作障礙，亦即「殖民時期的枷鎖」，並繼續前進。他解釋，歷史及現况顯示格陵蘭與丹麥王國的合作，未見有完全平等，只要一日還須從丹麥憲法出發，就不可能有平等合作，認為現時是格陵蘭塑造自己未來的時候，包括應該與誰密切合作，以及貿易關係應該是什麼等。他又稱，格陵蘭的基本法草案、憲法草案已準備就緒，在《自治法》規定的可能性和規定範圍內，為格陵蘭建立獨立國家框架的工作已經開始，最終會由當局和公民決定路線。

丹麥首相弗雷澤里克森亦反駁特朗普，重申格陵蘭屬丹麥的自治領地，不會出售，強調丹麥與美國是緊密盟友和伙伴，不應以經濟手段互相對抗。

特朗普上周則繼續措辭強硬，重申美國要獲取格陵蘭及巴拿馬運河，因兩者均對美國國安至關重要。被問及會否排除用軍事或經濟手段來接管丹麥的自治領土或運河時，特朗普表示「無法保證」，並稱美國需要它們來確保經濟安全。同期特朗普長子唐納德私人訪問格陵蘭，令外界揣測其用意，惟他強調並非來「購買格陵蘭」，而是以遊客身分到訪。

[企業地球村 ]

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