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經濟

TikTok上訴押後裁決 外媒：最高法院傾向維持禁令

【明報專訊】美國對字節跳動旗下TikTok的「不賣就禁」禁令將於本月19日生效，美國最高法院上周五審理TikTok就禁令提出的上訴，最終決定押後裁決。多家外媒報道，最高法院似乎傾向維持實施禁令，由於禁令即將生效，預計法院數日內會就案件作出裁決。事件帶動社交媒體股份上揚，Meta（美：META）最多曾升2%，收市報615.86美元，升0.84%，是「美股七雄」中上升的股份；Snapchat母公司Snap（美：SNAP）曾升一成，收市升3.6%至12.47美元。

社交媒體股份上揚 Snap升3.6%

外電報道，審訊過程中，TikTok與美國司法部的口頭辯論主要涉及言論自由與美國國家安全這兩個主要議題；有法官多次詢問字節跳動會否因應中國國家安全部門要求，向中方提供TikTok在美國1.7億個用戶資料，認為情况構成主要憂慮。

此外，早前公開表示有意以200億美元收購TikTok美國業務的地產大亨Frank McCourt，其組成的Project Liberty財團成員之一Kevin O'Leary受傳媒訪問時指出，收購是一個「承傳機會（legacy opportunity）」，交易不包括平台的演算法（algorithm），希望看到TikTok繼續營運，1.7億美國用戶可繼續使用平台。

相關字詞﹕不賣就禁 美國最高法院 字節跳動 社交媒體 言論自由

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