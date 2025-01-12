中證監批准找鋼網合併Aquila 成港SPAC購內地業務首例

中證監的官網政務信息欄目最新上載日期為1月10日的檔案顯示，已經對找鋼網赴境外發行上市，與Aquila合併一案，發出備案通知書，當中顯示找鋼網擬發行不超過4.29億股。

合併交易歷時17個月

中證監指出，若合併交易未能夠於發出備案通知書12個月內完成交易，則需要向該會更新備案資料。這成為中證監首宗批准香港SPAC收購內地業務的個案，並為Aquila完成餘下合併找鋼網的程序，掃除障礙。有關合併交易由2023年8月醞釀至今，已經歷時17個月。

隨着內地監管機構就Aquila合併交易開了「綠燈」，現時市面尚餘的SPAC公司將買少見少，只餘下Interra（7801）、Vision Deal（7827）及Techstar（7855）。當中除了Techstar有較明確的收購合併目標之外，其餘兩股在推進交易進展緩慢。Interra仍未公布落實到合併對象，以致要尋求股東批准延後落實合併交易公布6個月，同時亦推進贖回A類股份，向部分持份者提供選擇離場的機會。由於完成贖回後其公眾持股量不足，而要停牌。

至於Vision Deal因為取消之前一項交易，未能夠即時尋求新交易替代，上市科要求該公司向股東退款，該公司已表明向上市委員會尋求覆核。