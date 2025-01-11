貝萊德退出氣候零排放聯盟

華爾街對ESG態度大改變

NZAMI是推動2050年實現溫室氣體淨零排放目標的國際資產管理公司團體，而貝萊德曾是ESG（環境、社會和治理）投資運動的重要推手。貝萊德周四向客戶致函稱，已正式退出NZAMI，因為外界對貝萊德加入此類組織感到困惑，而貝萊德亦因此面對法律質詢。得州、俄克拉荷馬州等共和黨州份此前已對貝萊德發起訴訟，聲稱其參與氣候組織違反對投資者的信託義務。

華爾街大行相繼退出氣候聯盟，反映業界對ESG的態度明顯改變。分析師指出，業界在特朗普上台前紛紛轉軚，是為防受到美國右翼的「反覺醒」（anti-woke）攻擊，預期特朗普上台後，這些攻擊將會加劇。特朗普認為氣候變化是一場騙局，並準備大力推動傳統能源行業的發展。

（綜合報道）

[國際金融]