明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

貝萊德退出氣候零排放聯盟

【明報專訊】繼美國六大行（摩根大通、摩根士丹利、花旗、美銀、富國和高盛）退出由聯合國支持的「淨零銀行聯盟」（Net-Zero Banking Alliance，NZBA）後，全球最大的資產管理公司貝萊德（BlackRock）也退出同樣由聯合國支持的「淨零資產管理公司倡議」（Net Zero Asset Managers initiative，NZAMI）。

華爾街對ESG態度大改變

NZAMI是推動2050年實現溫室氣體淨零排放目標的國際資產管理公司團體，而貝萊德曾是ESG（環境、社會和治理）投資運動的重要推手。貝萊德周四向客戶致函稱，已正式退出NZAMI，因為外界對貝萊德加入此類組織感到困惑，而貝萊德亦因此面對法律質詢。得州、俄克拉荷馬州等共和黨州份此前已對貝萊德發起訴訟，聲稱其參與氣候組織違反對投資者的信託義務。

華爾街大行相繼退出氣候聯盟，反映業界對ESG的態度明顯改變。分析師指出，業界在特朗普上台前紛紛轉軚，是為防受到美國右翼的「反覺醒」（anti-woke）攻擊，預期特朗普上台後，這些攻擊將會加劇。特朗普認為氣候變化是一場騙局，並準備大力推動傳統能源行業的發展。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕氣候變化 貝萊德（BlackRock）

上 / 下一篇新聞