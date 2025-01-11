明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
國際金融

美職位增25.6萬 遠超預期 通脹預測逾16年最高 道指曾跌500點

【明報專訊】美國就業市場出乎意料強勁，去年12月非農就業職位增長25.6萬個，連續第2個月從10月風災及工潮的影響反彈，遠高於分析師預期的16萬個，是9個月來最高的增長。12月失業率亦降至4.1%，分析師原預期維持在4.2%不變。12月工人時薪按月增長0.3%，略低於11月增幅，符合分析師預期。不過，面對美國下屆特朗普政府的潛在關稅政策，消費者上調了通脹預期。昨晚公布美國1月密歇根大學的1年期及5年期通脹率預期初值均升至3.3%。其中1年期的通脹率預測，是8個月來最高。5年期通脹率預測更是2008年6月以來最高水平。

就業市場穩健，恐降低美聯儲減息動力。美股三大指數早段下挫，道指跌逾500點，標普500指數及納指跌逾1%。市場憂慮美國將對俄羅斯實施更嚴厲制裁，恐影響原油供應。國際油價午夜前升4%，布蘭特期油升穿每桶80美元，是去年10月以來首次。紐約期油高見每桶77.86美元。

聯儲線人：本月減息關上大門

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，美聯儲本月減息的可能性本來已經很小，而12月的非農就業數據更為本月「任何減息前景關上大門」。芝商所FedWatch工具顯示，交易員押注3月減息的概率不足三成，遠低於數據公布前的四成以上。交易員預計，美聯儲到6月才開始減息。

市場預期利率較長時間維持高位，美匯指數漲至109.966，是2022年11月以來高位。英鎊兌美元昨曾跌穿1.22，而英鎊兌港元曾跌至9.49算，刷新14個月低位。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由4.28厘左右，升至高見4.38厘。美國10年期國債孳息率更高見4.79厘，刷新14個月高位。美債受壓，亦拖累英國10年期國債孳息率漲至高見4.889厘。

美匯指數撲110 債息14月新高

安聯首席經濟顧問Mohamed El-Erian表示，美國引領全球債券拋售，英國等國家「存在國內問題，如果受美國影響，導致國債孳息率繼續上升，這些問題就會顯著放大」，但它們不能只怪罪美國。嘉信理財的分析指出，美國就業職位增長強勁及低失業率是經濟健康的指標，卻可能令希望進一步減息投資者有點失望。期貨數據顯示，交易員預計今年只會減息0.3厘，減幅低於非農數據公布前預期的0.45厘。

美聯儲多名官員周四表明，利率可能會在當前水平維持較長時間，只有在通脹明顯降溫才會再次減息。今年有投票權的波士頓聯儲銀行行長柯林斯（Susan Collins）表示，鑑於美國經濟前景存在「相當大的不確定性」，有理由放慢減息步伐。這觀點得到美聯儲理事鮑曼（Michelle Bowman）等認同。鮑曼稱，持續的通脹風險，證明放慢減息是合理之舉，「我仍然傾向以謹慎、漸進的方式來調整政策」。她又表示，12月減息是此輪減息周期的最後一次。今年有投票權的堪薩斯城聯儲銀行行長施密德（Jeffrey Schmid）亦稱，目前的利率可能已接近既不限制，也不刺激經濟增長的中性水平。

同樣在今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆（Alberto Musalem）周四稱，就業市場處於充分就業狀態，展望未來，對減息的步伐「必須保持耐性、審慎」。

（綜合報道）

[國際金融]

相關字詞﹕美匯指數 美股 通脹預期 債息 失業率 非農就業職位

上 / 下一篇新聞