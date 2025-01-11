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2025年1月11日星期六
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融創被申清盤急挫26% 重債內房陪跌 世茂遭提清盤呈請 追討2.6億人幣債
恒大附屬CEG遭高院下令清盤
騰訊大手沽微盟優必選 概念股應聲挫
恒指再挫176點險守19000 全周挫3.5％
布魯可首掛最多升82％ 收升41%每手帳賺7395元
人行停買國債 10年債息彈見1.68厘 分析：可助撐匯價 在岸人幣曾續跌至16月低
財政部：今年財策非常積極 提高赤字率
科大研究院：今年內地GDP料增4.5%
港交所委余學勤林基榮任董事總經理
彭博稱周大福企業 研減持澳洲能源商
外媒指普拉達 評估購Versace
東方海外上季收入 按年增55%至196億
舜宇手機攝像模組出貨按月升43%
彭博：星洲對冲基金Modular擬攻港
美職位增25.6萬 遠超預期 通脹預測逾16年最高 道指曾跌500點
台積電上季收入升39%勝預期
貝萊德退出氣候零排放聯盟
CCL按周升1.2%逼140關 逾兩月最勁 較9月減息前低位彈2.5% 業界料新春前窄幅爭持
內地專才530萬購63 Pokfulam 一房收租
YOHO Town兩房 月租1.6萬破頂
東涌住宅官地閃電招標 估值逾4.8億
GRAND SEASONS下周三先到先得賣138伙
珠寶行租轉買中環舖 3900萬成交 呎價2.3萬
周末睇樓好去處
周末睇樓好去處
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【明報專訊】（請看附圖）
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