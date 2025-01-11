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經濟

香港地產

GRAND SEASONS下周三先到先得賣138伙

【明報專訊】今年首個全新大型鐵路盤即將首輪開售，提供650伙、會德豐地產及港鐵（0066）合作的將軍澳日出康城GRAND SEASONS，昨日公布銷售安排，落實下周三晚上，於尖沙嘴港威大廈售樓處首輪開售138伙，即盡推第1號價單所有單位，1房折實451.7萬元起，折實均呎14,772元，並採先到先得形式發售，開售首日分為A、B兩組買家時段，當中A組買家須購最少3伙、最多6伙；B組為散客，最多可買兩伙。

會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，以折實價計，首批逾九成單位樓價低於800萬元。入場單位為1B座9樓E室，實用面積322方呎，1房間隔，扣除最高折扣12%，折實價451.7萬元、折實呎價14,028元；折實呎價最低單位為第1A座8樓C室，實用面積453方呎兩房戶，扣除最高12%折扣，折實價633.7萬元、折實呎價13,989元。分3期發展的SEASONS系列、共1985伙，自去年3月開售至今累售967伙，套現逾60.1億元。

黃金海灣‧珀岸加推88伙 折實均呎破萬

另一大型新盤、旭日的屯門青山公路青山灣黃金海灣‧珀岸，以折實均呎10,088元加推新一張價單、涉88伙，實用面積309方呎開放式戶折實入場費245.8萬元。發展商表示，是次屬原價加推，並透露過去3日累收逾1400票，以兩張價單共216伙計，暫超額約5.5倍。

該盤部署短期開售之際，永泰地產（0369）的屯門掃管笏現樓OMA OMA，以招標售出第1A座地下及1樓G室，實用面積1006方呎3房1套間隔，連花園、平台及車位，以1298.8萬元成交，實呎約1.3萬元，為項目今年首宗一手成交，買家享有90天成交期。

至於樓花期約23個月、新世界（0017）北角皇都，今日起推12伙3、4房戶招標，昨再加推兩伙33樓A1及A2室，下周二起招標，2月底截標；加推單位實用面積分別為1522及886方呎，為4房雙套及3房1套間隔，屬鳳凰樓層單位。

相關字詞﹕加推 OMA OMA 皇都 黃金海灣‧珀岸 GRAND SEASONS 新盤

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