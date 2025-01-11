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經濟

科大研究院：今年內地GDP料增4.5%

【明報專訊】香港科技大學利豐供應鏈研究院昨日發布《2025年中國商業十大熱點報告》。研究院研究主管錢慧敏表示，隨着內地政府支持政策相繼落地，以及居民可支配收入的穩步增加，今年消費品領域有望獲得新動力。樂觀而言，預計今年內地GDP增長將達到4.5%，零售銷售額漲幅可達5%。

數字消費成擴內需新空間

錢慧敏表示，為提振內需並應對「貿易戰2.0」，近期宏觀政策正轉趨積極，貨幣政策調整為「適度寬鬆」。另外，赤字率提高、地方專項債和超長期特別國債的發行均為經濟提供支持。而房地產和股市在此背景下也展現向好預期。

錢慧敏稱，去年1至10月，內地服務零售額按年增長6.5%，較同期商品零售額增速高3.3個百分點，顯示服務消費增長潛力巨大。此外，縣域經濟增長強勁，縣域商業成為新的增長動力，消費者日益注重品牌及產品質量。內地消費者對生鮮產品需求亦持續旺盛，而隨着網購用戶規模已超過9億，數字消費成為擴大內需的新空間。

在競爭日趨白熱化的環境下，錢慧敏稱，消費者對餐飲業的性價比要求愈加提高，客單價下滑和高成本將成為重大挑戰。消費品企業若要應對利潤率下降和高開關店率難題，必須提升供應鏈韌性，專注於成本控制和效率提升，探索創新模式，甚至推動內外貿融合以增強競爭力。

面對零售業出海趨勢，錢慧敏表示，今年內地消費品市場競爭壓力將繼續加劇，促使零售企業出海以尋找新商機，大量企業將目光瞄準海外新興市場。出海時，企業需重視合規及本地化。此外，她強調，消費品市場的競爭屬於良性，不會加劇通縮風險。

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