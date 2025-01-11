財政部：今年財策非常積極 提高赤字率

將安排更大規模政府債券

財政部副部長廖岷指出，中國有較大的舉債空間與赤字提升空間。政府負債比率顯著低於主要經濟體和新興市場國家，而且中國國債目前的實際利率水平，明顯低於中國經濟的實際成長率，因此政府舉債是可持續的。不過，今年具體赤字率需履行法定程序後，才能及時向社會正式公布。

他又表示，今年加大力度來支持提振消費，提高投資效益，以擴大國內需求。在消費方面，多渠道增加居民就業和收入，來增強實際消費能力，為逆周期宏觀調控最主要的目的。同時，進一步擴大消費品「以舊換新」政策涵蓋範圍，並用好財稅政策。

力谷消費 擴「以舊換新」範圍

對於支持房地產市場，財政部綜合司長林澤昌表示，今年新增發行的專項債額度內，地方可根據需要，統籌安排用於土地儲備和收購存量商品房用作保障性住房這兩個方面的專項債項目。廖岷稱，除了增加發行超長期特別國債、增加地方政府專項債發行使用以外，還會適度增加中央預算內投資規模，加快資金預算下達及具體項目落實。