人行停買國債 10年債息彈見1.68厘 分析：可助撐匯價 在岸人幣曾續跌至16月低

明報記者 江陵凱

報道續引述瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰意見指出，人行停買國債反映內地當局對國債孳息率暴跌，以及人民幣貶值壓力加劇而感不安，他更提到目前較低的中國國債孳息率水平，已充分反映過去內地多次釋出，今年將實行更為寬鬆貨幣政策的影響，另一邊廂人民幣亦受美元強勢及美國關稅威脅而貶值。

低債息反映將推更寬鬆幣策

受內地房地產問題困擾，以及消費疲弱及通縮影響，內地投資者紛紛將資金湧入債券，再加上去年12月中央政治局會議，內地自14年以來首次重提於貨幣政策遵行「適度寬鬆」的信號後，10年期中國國債孳息率於本周一（6日）亦跌至歷史新低1.597厘。

人幣中間價較預測偏強1424點子

人行近期亦持續開出偏強中間價以支持人幣匯價，昨日開出中間價7.1891，較周四中間價上調5點子（1元等於1萬點子），較市場預測偏強1424點子，而在岸人幣昨午一度最多貶至7.3228，續為16個月新低。截至昨晚9時半，在岸價報7.3324，跌3點子；離岸價報7.3636，跌75點子。另人民銀行本周四亦公布將於下周五（17日），於本港發行歷來最高額的600億元人民幣央行票據，市場視其為支持人幣匯價的行動。

彭博報道提到市場料內地將延遲寬鬆貨幣政策以支撐人幣匯價，有交易員賣1年期互換利率合約並買入5年期，導致5年期利率互換合約利率低於1年期，兩者倒掛幅度上周四（2日）達7點子，幅度10年來最大。