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經濟

布魯可首掛最多升82％ 收升41%每手帳賺7395元

【明報專訊】開年熱爆的歷來第三大「超購王」新股、拼搭玩具品牌布魯可（0325）昨日首掛，高開109.6元後不到1分鐘，見109.9元全日高位，較定價60.35元高81.6%，每手帳面賺14,865元；其後升幅收窄，收市報85元仍升40.85%，每手帳面賺7395元。布魯可昨日全日成交超過2680萬股，相對於全球發售扣除基石投資者禁售股後約2130萬股「街貨」，即日轉手1.2次，全日成交額26.76億元。

除布魯克表現較亮眼外，近期其他新股股價表現則較為遜色。同於昨日掛牌的健康食品銷售商紐曼思（2530），開市已跌穿0.8元定價，收報0.69元，較定價低13.75%，每手帳面蝕880元。而於本周四（9日）上市的海螺材料科技（2560）繼首日掛牌股價大瀉逾47%後，昨日收報1.39元，再跌11.47%，較招股價3元已「腰斬」累跌53.7%。

海螺材料科技上市兩日跌54％

此外，將於下周一（13日）首掛的房車生產商新吉奧房車（0805）及內銀宜賓銀行（2596）昨日於三大暗盤交易場雙雙報跌。新吉奧房車於耀才及輝立暗盤跌幅均超過兩成，於輝立暗盤跌幅最勁，收報0.99元，較招股價1.27元低22.05%，不計手續費，每手2000股帳面蝕560元；於耀才暗盤收報1元，低招股價21.26%，每手帳面蝕540元。在富途暗盤收報1.16元，低招股價8.66%。

至於宜賓銀行昨於輝立及富途暗盤均錄得微跌，收報2.54元及2.55元，分別較招股價2.59元低1.93%至1.54%。每手1000股，不計手續費，每手帳面最多蝕50元；於耀才暗盤則無升跌。

明報記者 邱潤青

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