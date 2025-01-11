恒大附屬CEG遭高院下令清盤

報道表示，中國恒大在2024年1月底遭高院頒令清盤，清盤人隨後在9月針對附屬公司CEG Holdings BVI Ltd.提出清盤呈請，今次算是清盤人就中國恒大關鍵資產在法律上取得的最新勝利。同系恒大汽車（0708）昨亦曾升近12.2%，收市升幅收窄至僅2%，報0.201元。

法庭判恒大須償還恒大物業134億

近月中國恒大的清盤人已開始連串動作，包括最早在2024年3月已以公司名義入稟，向創辦人許家印、前行政總裁夏海鈞，及前首席財務官潘大榮、許家印前妻丁玉梅等，追討股息及酬金約60億美元。

其後，中國恒大清盤人再於6月入稟禁制許家印和夏海鈞處理資產，入稟狀顯示，恒大要求禁制許家印和夏海鈞處理逾600億港元資產 ，當中包括3個位於山頂布力徑的豪宅、一架私人飛機和兩架空中巴士。根據公告，恒大已取得針對許家印、丁玉梅及夏海鈞的禁制令。

另恒大物業傍晚公布，有關約134億元（人民幣，下同）的存款質押被銀行強制執行，就追償事宜向中國廣東省廣州市中級人民法院提起訴訟，廣東省廣州市中級人民法院判決，就8項追償事宜，被告中國恒大等需在限期償還共約133.96億元，而中國恒大等並需負擔案件受理費共約7253.5萬元，即共約134.69億元，以及利息損失。