聯儲會議紀錄：近放慢寬鬆步伐時機

聯儲線人：美息料暫不變

會議紀錄指出，美聯儲官員認為通脹率仍繼續向2%目標邁進，但通脹回落的過程「可能比原先預期長」，原因包括貿易及移民政策可能有變。

對潛在通脹關稅感困惑

根據12月的點陣圖，美聯儲官員對還會減息多少，表現出更大的懷疑，超過半數的官員預計今年只會減息兩次，低於9月預測的4次。Timiraos指出，美聯儲官員在考慮繼續減息多少時，對兩方面感到困惑。首先他們不確定去年秋季略為轉強的通脹率，是否意味經濟仍存在更多潛在的物價壓力。其次，他們不確定特朗普承諾加徵的關稅，會有多大程度使通脹前景複雜化。

除了特朗普可能帶來的政策不確定性以外，美聯儲官員也不確定什麼是中性利率（即不刺激，也不限制經濟增長的利率水平）。美聯儲主席鮑威爾上月表示，美聯儲官員已準備好放慢減息步伐，因為不確定在累計減息1厘後，政策水平將有多大的限制性。

市場預期美聯儲較長時間維持較高利率，令美國10年期國債孳息率近期處於4.6厘高位以上。芝商所的數據顯示，利率期貨市場的投資者預計，美聯儲將在5月或6月之前維持利率不變。美國股市昨日休市，以紀念美國前總統卡特逝世。

（綜合報道）

[國際金融]