英債息26年高 鎊匯失守9.6算 經濟學家：債務成本增 或需加稅或縮開支

為緩和市場的擔憂，英國財相李韻晴（Rachel Reeves）一再重申，對公共財政「充分掌控」。英國財政部計劃在2024至25財年出售約3000億鎊的國債，這將會是英國政府歷來規模第二大的年度發債。經濟學家警告，倘債息持續高企，英國政府的債務成本增加，可能需要提高稅收，又或緊縮開支。

財政部首席秘書：續有序運作

英國財政部首席秘書瓊斯（Darren Jones）昨回應下議院的緊急問題時表示，市場「繼續有序運作」，政府借貸成本的變動，是由「廣泛的國際和國內因素」驅動，目前「沒有必要對金融市場緊急干預」。

經紀商Pepperstone策略師布朗（Michael Brown）則警告，英國「情况變得惡劣」，英國國債孳息率上升及英鎊下滑，反映投資者對政府控制財政的能力失去信心。施羅德固定收益策略師Marcus Jennings稱，更高的孳息率，意味更高的借貸成本，從而引發更大的財政擔憂。

分析：未及卓慧思時期惡劣

債匯受壓，喚起市場對2022年「卓慧思危機」的記憶。當時英國時任首相卓慧思（Liz Truss）宣布半世紀以來最大規模的減稅措施，市場憂慮英國通脹及政府財政惡化，導致英鎊跌至歷史低位，英國國債孳息率螺旋式上升。布朗指出，當前情况未及卓慧思時期惡劣，但情况確實非常不穩。

荷蘭國際集團（ING）全球市場主管特納（Chris Turner）指出，環球國債市場受壓，觸動了投資者對英國國債市場的敏感神經。英美利差擴大，促使投資者削減英鎊長倉。

根據美國證券存管結算公司（DTCC）的數據，英鎊期權周三的交易額飈升至137億鎊（約1310億港元），約為前一天的3倍，是2022年9月23日英鎊觸及歷史低位以來，英鎊期權交易最繁忙的一天。野村國際指出，大量期權押注英鎊轉弱，部分期權更押注英鎊兌美元跌至1.15，較現水平再跌7%。

野村駐倫敦外匯期權交易員Sagar Sambrani稱，英國市場波動與2022年市場對英政府「財政可持續性」擔憂，以及由此引發的貨幣拋售類似，英鎊兌美元在3至6個月內跌至1.15至1.19區間已成熱門的期權交易。

受美聯儲放慢減息，以及美國下屆特朗普政府的潛在關稅政策影響，英國正面臨通脹及政府債務的壓力，加上工黨政府上台以來英國經濟停滯不前，令滯脹風險增加，打擊市場對英國資產的信心。英倫銀行前官員Martin Weale指出，1976年（而不是2022年）的情况，更能與當前的市場焦慮進行對比。1976年英鎊暴跌，促使工黨政府向國際貨幣基金組織（IMF）尋求救助，並嚴格削減開支。Weale指出，若市場情緒仍未改善，工黨政府可能不得不緊縮開支，以向市場保證，有能力解決英國不斷上升的債務負擔。市場人士則警告，倘周五公布的美國非農數據較預期強勁，進而推高美國國債孳息率，屆時英國國債可能面臨另一輪拋售。

（綜合報道）

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