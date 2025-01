新世界十八鄉路申建逾千伙 規劃署不反對 今料過關

可建40.8萬呎樓面 2023年初申改劃

規劃署認為,擬議的發展可逐步淘汰現有的臨時建築及棕地作業,有助改善該鄉村式發展地帶的環境,故不反對改劃申請。上述申請改劃地點位於十八鄉路丈量約份第120約多個地段連毗鄰政府土地,毗鄰為恆香製餅廠,鄰近新世界發展的住宅項目溱柏及瑧頤。

是次申請由新世界提出,地皮面積約6.77萬方呎,新世界以地積比率6倍發展,以兩期作發展,第一期位於地盤東邊,屬新世界持有土地,將興建一幢29至35層高樓宇,涉及樓面約24萬方呎,提供616伙。值得留意,第二期位於地盤的西邊,土地非由新世界持有,預計興建一幢29層高住大廈,提供500伙,即整個項目預計提供1116伙,總樓面約40.8萬方呎。

此外,市場消息指出,深水埗基隆街270號地舖,面積約1000方呎,連租約以2000萬元成交,呎價約2萬元。商舖現租予藥房,月租9.8萬元,租期至2027年5月,買家可享租金回報約5.88厘。據悉,原業主2018年以約3200萬元,透過公司轉讓形式(即買殼)買入,持貨約7年,帳蝕約1200萬元或38%。

黎氏企業千萬購ONE TWO ONE單位

黎氏企業控股(2266)公布,以逾1035.75萬元購入永義國際(1218)發展、長沙灣新式工廈重建項目ONE TWO ONE 7樓1室,面積1566方呎,呎價6614元。資料顯示,ONE TWO ONE位於瓊林街121號,提供47個工廈單位,面積介乎約1500至2800餘方呎。據悉,連同上述出售單位,項目售出3伙,套現4653萬元。