新世界十八鄉路申建逾千伙 規劃署不反對 今料過關

可建40.8萬呎樓面 2023年初申改劃

規劃署認為，擬議的發展可逐步淘汰現有的臨時建築及棕地作業，有助改善該鄉村式發展地帶的環境，故不反對改劃申請。上述申請改劃地點位於十八鄉路丈量約份第120約多個地段連毗鄰政府土地，毗鄰為恆香製餅廠，鄰近新世界發展的住宅項目溱柏及瑧頤。

是次申請由新世界提出，地皮面積約6.77萬方呎，新世界以地積比率6倍發展，以兩期作發展，第一期位於地盤東邊，屬新世界持有土地，將興建一幢29至35層高樓宇，涉及樓面約24萬方呎，提供616伙。值得留意，第二期位於地盤的西邊，土地非由新世界持有，預計興建一幢29層高住大廈，提供500伙，即整個項目預計提供1116伙，總樓面約40.8萬方呎。

此外，市場消息指出，深水埗基隆街270號地舖，面積約1000方呎，連租約以2000萬元成交，呎價約2萬元。商舖現租予藥房，月租9.8萬元，租期至2027年5月，買家可享租金回報約5.88厘。據悉，原業主2018年以約3200萬元，透過公司轉讓形式（即買殼）買入，持貨約7年，帳蝕約1200萬元或38%。

黎氏企業千萬購ONE TWO ONE單位

黎氏企業控股（2266）公布，以逾1035.75萬元購入永義國際（1218）發展、長沙灣新式工廈重建項目ONE TWO ONE 7樓1室，面積1566方呎，呎價6614元。資料顯示，ONE TWO ONE位於瓊林街121號，提供47個工廈單位，面積介乎約1500至2800餘方呎。據悉，連同上述出售單位，項目售出3伙，套現4653萬元。