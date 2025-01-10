普通話拼音買家去年1300億購港樓 涉逾1.1萬伙同破紀錄 佔整體市場24%創新高

明報記者 林可為 甘潔瑩

據中原統計，本港去年錄逾4.75萬宗一、二手私宅買賣登記，按年升逾兩成，當中買家姓名屬普通話拼音，佔11,638宗、佔比逾24%，相關宗數除較2023年錄6095宗上升91%外，更創2010年有紀錄以來新高。翻查資料，上一次內地客來港買樓高峰正是2010年，當年錄得10,079宗普通話拼音買家入市（涉資582.1億元），佔當年整體成交約9%。至於去年該類買家所涉及成交總額，高逾1304.9億元，除較2023年涉逾778億元上升67%外，更打破2021年錄逾938.9億元舊紀錄，創歷史新高。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，雖然人民幣貶值，內地客來港置業成本上升，但去年新盤市場錄近1.6萬宗買賣登記，當中普通話拼音買家佔5547宗或35%，按年升1.5倍；涉成交總金額為800.5億元，佔整體一手成交額約四成，佔比連續兩年創新高。

同類買家入市維港滙高逾七成

至於去年銷售的主要新盤，由會德豐、信置（0083）牽頭的長沙灣維港滙，是普通話拼音買家入市比例最高新盤，售出274伙中，該類買家佔195宗、佔比達71%。若以數量計，新地（0016）旗下啟德天璽‧天，去年錄884宗買賣登記，有414伙的買家屬普通話拼音（佔比47%），是去年該類客最多入市的新盤。若按地區劃分，啟德新區去年共錄2957宗一、二手私樓買賣，普通話拼音買家佔1482宗，數量屬最多，佔比則逾五成。

學者料同類買家入市比例高企成趨勢

中大經濟學系副教授莊太量認為，普通話拼音買家入市港樓的趨勢，今年將會延續，原因是更多來自內地的新香港人，居港屆7年擁永久居留權，加上更多內地生來港升讀大學，均推高此類買家的入市比例。身兼地產建設商會執委會主席的會德豐地產主席梁志堅指出，本港樓價已比高峰期大幅回落，而中央近期多番出招提振經濟，只要內地經濟企穩，加上來港升學及專才持續抵港，今年普通話拼音買家入市數量料不會比去年減少。