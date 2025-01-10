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經濟
2025年1月10日星期五
劉思明 數據尋寶
投資策略
騰訊微信獲美剔出惡名市場名單 淘寶拼多多續上榜 抖音商城首列入
內地互聯網行業 大摩首選騰訊
陸東料港股A股今年可升兩成
施永青：今年減息或較預期多 樓市現吸引力
政府最後一季擬增發債逾70億
內地上月CPI升0.1%符預期
布魯可暗盤升74% 每手帳賺1.3萬 超購5998倍歷來第三勁 「頂頭槌」斥7350萬才穩獲一手
長實聯屬擬24億購德26項安老屋
恒指四連跌 北水連續3日逾百億淨買
人行下周港發600億票據 歷來最多
優化互認後 3北上基金銷售爆滿
特朗普將上任 余偉文：無意改聯匯
國泰：新購波音飛機料延至明年交付
英債息26年高 鎊匯失守9.6算 經濟學家：債務成本增 或需加稅或縮開支
聯儲會議紀錄：近放慢寬鬆步伐時機
日本加薪32年最勁 或支持短期加息
張兆聰：安踏銷售不差 今年逢低吸
南商港元定存息7日高見6.8厘
英鎊定存高息精選
植耀輝：津上敏實今年可看好
葉創成：方正九興重汽逆市升 續持有
技術取勝：藥明生物或下試15元支持
盧駿匡：騰訊弱勢 留意359.8元支持
劉思明：雲計算數據中心概念熱炒 提防部分屬虛火
周顯：撐高科技政策勿荒腔走板
譚新強：特朗普主義：門羅主義升級版
湯文亮：樓價無升跌已可加強入市信心
澳洲樓價結束升浪 減息料支持後市
普通話拼音買家去年1300億購港樓 涉逾1.1萬伙同破紀錄 佔整體市場24%創新高
宏安Coasto涉93伙 擬短期現樓推
新世界十八鄉路申建逾千伙 規劃署不反對 今料過關
中華傳道會1.5億沽約道屋地 幼稚園32萬租
apm設6呎高招財熊貓迎新春
尚柏首錄預租 一房租9800元回報4.5厘
劉思明：雲計算數據中心概念熱炒 提防部分屬虛火
【明報專訊】港股恒指昨天窄幅上落，雲計算及數據中心概念表現搶鏡，但要提防部分是虛火借勢炒高。
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