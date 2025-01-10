葉創成：方正九興重汽逆市升 續持有

正如兩周前在本欄分析，方正獲在深圳創業板上市的北京漢儀創新科技（深：301270）於上月10日在場外以每股約1元買入1.3435億股、佔發行股本11.2%後，上月17日亦出現高層人事變動、公布委任張建國為總裁及授權代表，未來值得期待。

事實上，方正近日亦繼續有新消息，上月31日宣布向主要股東新方正等以387.6萬元收購一間通過運用人工智能輔助字體生成技術為個人用戶提供更個性更有趣字庫服務的公司後，昨日收市後再宣布委任郭頌為執行董事。

美或僅溫和向華加關稅 利九興重汽出口業務

郭頌現年45歲，擔任方正之主要股東新方正資本運營部總監職位。郭頌自2013年起曾任職於新方正現時主要股東平保（2318），在公司投資管理、金融管理方面擁有紮實的專業功底和豐富的管理經驗。筆者期待郭頌昨日開始出任方正執行董事後，方正日後會發展得更好。至於九興及重汽，出口佔整體業務比重不低，筆者相信其股價過去兩周向好，與市場預期美國候任總統特朗普本月20日再入主白宮後向中國加徵關稅的力度及速度或相對溫和有關。

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