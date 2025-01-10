國泰：新購波音飛機料延至明年交付

據國泰中期報告，原定21架777-9客機當中，兩架將於今年交付，其餘19架則於明年交付。劉凱詩昨出席分析員會議時指出，集團本月航班數量已達至疫情前100%，隨着近期公布多條新長途航線，相信會對可用座位千米數（ASK）產生極大正面影響。

被問到潛在美國關稅影響國泰貨運時，劉凱詩稱目前沒水晶球可預視關稅細節及推出時間點，但亦準備不同計劃令國泰可靈活調配資源捕捉貨運市場機會。另她提到，通常年初市場對貨運需求會減弱，但目前貨運需求仍強勁，尤其是電商行業更為顯著。

股價升8% 創5年半新高

國泰昨日升7.8%至10.6元，為自2019年7月疫後的新高，成交額4.6億元。日前匯豐環球研究發表報告，將國泰評級上調至「持有」，目標價由8.3元調高至9.7元，稱國泰航班數量亦達至疫情前水平，以及國泰貨運需求強勁。