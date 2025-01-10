特朗普將上任 余偉文：無意改聯匯

稱有足夠能力應對各種挑戰

余偉文表示，任何經濟體均可以自行按照其意願和實際情况決定其貨幣制度，通過買賣美元錨定匯率，操作基本上是市場行為。有論者擔心地緣政治或引致影響聯匯運作的極端情况，他認為全球金融體系之間的連結既深且廣，個別地區金融市場動盪，其急速、連鎖反應可以產生巨大的外溢效應，觸發全球金融市場的波動甚至引發危機。金管局一直有針對各種可能影響香港金融穩定和安全的風險，進行充分評估，確保有足夠能力去應對各種挑戰。

另一方面，近期亦有因應美元高息影響本港經濟，呼籲檢視聯匯制度。余偉文認為，香港作為細小開放的經濟體和如此重要的國際金融中心，匯率穩定至為重要。港元兌美元匯率穩定，減少匯兌風險，對營商和投資環境而言是一個優勢。匯率穩定及行之有效的貨幣制度更是吸引國際投資者以香港作為金融交易平台及中轉站的主要元素，對鞏固香港的國際金融中心地位極為重要。余認為，香港經濟面對挑戰，有周期性也有結構性。政府和企業均採取切實措施開拓新產業和經濟增長點，結構性調整過程需要時間。金管局在其職能範圍內，重點針對周期性問題提供幫助，盡可能減少經濟周期波動所帶來的影響，而本港銀行亦在美國進入減息周期後減息3次，減輕企業和個人的借貸成本。