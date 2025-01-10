優化互認後 3北上基金銷售爆滿

基金公會盼納非港註冊基金

是次優化措施修訂內容，包括將互認基金於對方市場銷售佔總資產比例上限、由50%放寬至80%，並允許香港互認基金投資管理職能，轉授予集團內海外關連機構。黃王慈明提到，1月北上互認基金火爆的銷情，以及其「吸金能力」後，將令吸引更多國際基金公司考慮成立香港註冊基金，並加入到計劃中。

但受限於目前基金互認計劃僅接受於香港註冊基金，而黃王慈明指出，國際基金公司考慮於港成立公司，需「儲年期」達至計劃要求，以及「儲規模」，因需要將香港基金的銷售規模擴大，才能讓其基金納入計劃，令國際基金公司卻步。她希望有關當局可考慮進一步容許非香港註冊基金，以及進一步取消其銷售規則限制，以滿足內地投資海外市場產品的需要。

彭博報道指出，因A股表現欠佳，以及中國貨幣政策寬鬆，令中國國債孳債息走低下，內地亦進入「資產荒」，從而令北上互認基金受內地投資者青睞，當中有3隻基金因觸及上限而停收新申購。