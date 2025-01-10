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經濟

優化互認後 3北上基金銷售爆滿

【明報專訊】互認基金優化措施於本月1日起實施，據彭博周三（8日）報道指出，新例落地僅1日，已有3隻固定收益類基金於內地銷售額即爆滿（見表）。香港基金公會行政總裁黃王慈明表示，互認基金優化措施立竿見影，有部分北上基金於內地銷售額度規模短時間爆滿，反映內地投資海外市場產品的需求龐大，盼有關當局可考慮進一步容許非香港註冊基金，參與基金互認計劃，以及放寬銷售比例限制，最理想而言將銷售比例限制全面取消。

基金公會盼納非港註冊基金

是次優化措施修訂內容，包括將互認基金於對方市場銷售佔總資產比例上限、由50%放寬至80%，並允許香港互認基金投資管理職能，轉授予集團內海外關連機構。黃王慈明提到，1月北上互認基金火爆的銷情，以及其「吸金能力」後，將令吸引更多國際基金公司考慮成立香港註冊基金，並加入到計劃中。

但受限於目前基金互認計劃僅接受於香港註冊基金，而黃王慈明指出，國際基金公司考慮於港成立公司，需「儲年期」達至計劃要求，以及「儲規模」，因需要將香港基金的銷售規模擴大，才能讓其基金納入計劃，令國際基金公司卻步。她希望有關當局可考慮進一步容許非香港註冊基金，以及進一步取消其銷售規則限制，以滿足內地投資海外市場產品的需要。

彭博報道指出，因A股表現欠佳，以及中國貨幣政策寬鬆，令中國國債孳債息走低下，內地亦進入「資產荒」，從而令北上互認基金受內地投資者青睞，當中有3隻基金因觸及上限而停收新申購。

相關字詞﹕優化 基金公司 香港註冊基金 基金 A股 中國國債 黃王慈明 香港基金公會 互認基金

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