內地上月CPI升0.1%符預期

內地去年全年CPI按年上升0.2%；PPI按年跌2.2%，較2023年收窄0.8個百分點。12月食品價格按年變幅自11月上升1%轉為下降0.5%，拖累12月CPI按年下降約0.09個百分點，影響CPI較大的豬肉和鮮菜價格升幅較11月回落，牛肉、羊肉及鮮果價格跌幅則擴大。非食品價格按年變幅則由持平轉為上升0.2%，帶動12月CPI上升0.14個百分點，內地電動車近期再降價，12月新能源汽車價格按年跌6%。

PPI連續27個月收縮，不過生產物品按年跌幅較11月收窄0.3個百分點至2.6%；生活物品跌幅則持平在1.4%，食品、衣著跌幅收窄0.1至0.2百分點；一般日用品升幅更較11月擴大0.4百分點。食品衣著出廠價格跌幅均輕微收窄0.1至0.2個百分點。

分析：整體內需復蘇仍乏力

大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒認為，鮮菜及鮮果等新鮮食品價格續受內地天氣條件較好所影響而進一步回落，同時非食品價格略有回穩，但不足以抵消食品價格下跌影響，或反映整體內需復蘇仍然乏力。惟當局已宣布擴大消費品以舊換新範圍，或有助需求回穩，暫時預期今年內地CPI按年升0.5%。PPI則因為出口受歐美貿易行動影響，加上部分工業產能過剩，預期上半年仍按年跌1%至2%。