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經濟

政府最後一季擬增發債逾70億

【明報專訊】政府於本財年最後一季上調政府債券發行金額，金管局昨晚以特區政府代表身分，公布1至3月基建債及可持續債券計劃下，經修訂的政府機構債券暫定發行時間表，與去年10月公布的暫定發行時間表相比，港元和人民幣債券發行金額分別增加40億元和30億元，合共增加約71.71億港元。

金管局：可因應市况調整

是次修訂包括，新增於季內發行3年期20億元和5年期15億的港元債券，以及10年期10億元人民幣債券。另外將1月投標的10年期港元債券暫定發行金額上調5億港元，於1至3月舉行的1、2、3、5年期人民幣債券投標暫定發行金額，各自上調5億元人民幣。金管局表示，經修訂的暫定發行時間表資料，如年期、發行金額、投標和發行日期、發行方式等均為暫定，當局可因應市况作出進一步調整，並公布經修訂發行時間表。

此外機管局昨日公布，已成功定價約70億美元等值（約544.74億港元）的港元、人民幣及美元的多幣高級票據，為香港發行人歷來發行最大規模的公開債券。當中，港元債券發行額達185億元，為歷來最大規模港元公開債券發行，包括30年期港元債券14億元，年利率為4.5厘，為全球發行年期最長的港元公開債券。是次發行亦包括32億元人民幣票據，以及41.5億美元票據。

機管局表示，是次訂單認購額峰值合共超過256億美元，超額認購率達3.7倍，已成功籌集目標融資金額。港元及美元票據所得款項淨額，將用於再融資現有債務、撥作其資本開支及其他一般企業用途，人民幣票據所得款項淨額，將主要用於投資項目注資和投資及其他一般企業用途。

相關字詞﹕政府機構債券 政府債券 機管局 金管局

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