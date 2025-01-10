明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

施永青：今年減息或較預期多 樓市現吸引力

【明報專訊】中原集團創辦人兼主席施永青表示，現時投資香港樓市的吸引力開始湧現，市場出現實質承接力，因供樓成本與租樓成本開始收窄，但目前而言於上半年仍未能體現，指出若再經過兩次減息後，本港樓市的購買力會更為明顯。他提到，現時市場過度擔憂息口不能回落，認為今年本港樓市會先低位爭持，當市場發現形勢沒太差後將「閃電回穩」，若情况理想並有機會回升。

施永青出席「2025年經濟及市場展望」講座時指出，現時市場過度擔憂息口不能回落，但他從美聯儲去年於減息「口硬手軟」的經驗，估計美息回落速度非如市場預想般慢。他提到，於去年9月份減0.5厘後，表明日後減息機會不大，但分別於去年11月及12月各減0.25厘，指出「現時（市場）預期減兩次，分分鐘（今年）上半年已經減完」，若有3次減息，投資者對於本港樓市預期會好轉。

陸東：樓價縱跌兩三成 仍過高

星級分析師陸東認為，目前本港樓宇庫存偏高，現時樓市最大風險為本港發展商於一手樓的開價較低，拖累二手樓價下跌，並形成惡性循環。他提到即使過去樓價跌兩至三成，截至去年9月底本港家庭負債佔GDP近九成，指出樓價仍然過高，他認為今年樓價可持平一年，成交回升，因內地支持經濟政策出台後，改善股市及資金流動性。

施永青則稱，本港住宅供應沒過多，市民負擔能力沒有萎縮，部分企業人工及租金亦有增加。他認為息口上升，增加市民供樓的按揭成本，以及近兩年發展商因樓價下跌，急於「出貨」而減價，令近年樓價跌幅較大。

相關字詞﹕美國減息 樓市成交 開價 減價推售 發展商 減息 香港樓市 香港樓價 陸東 施永青

上 / 下一篇新聞

騰訊微信獲美剔出惡名市場名單 淘寶拼多多續上榜 抖音商城首列入
騰訊微信獲美剔出惡名市場名單 淘寶拼多多續上榜 抖音商城首列入
內地互聯網行業 大摩首選騰訊
內地互聯網行業 大摩首選騰訊
陸東料港股A股今年可升兩成
陸東料港股A股今年可升兩成
政府最後一季擬增發債逾70億
政府最後一季擬增發債逾70億
內地上月CPI升0.1%符預期
內地上月CPI升0.1%符預期
布魯可暗盤升74% 每手帳賺1.3萬 超購5998倍歷來第三勁 「頂頭槌」斥7350萬才穩獲一手
布魯可暗盤升74% 每手帳賺1.3萬 超購5998倍歷來第三勁 「頂頭槌」斥7350萬才穩獲一手
長實聯屬擬24億購德26項安老屋
長實聯屬擬24億購德26項安老屋
恒指四連跌 北水連續3日逾百億淨買
恒指四連跌 北水連續3日逾百億淨買
人行下周港發600億票據 歷來最多
人行下周港發600億票據 歷來最多
優化互認後 3北上基金銷售爆滿
優化互認後 3北上基金銷售爆滿
特朗普將上任 余偉文：無意改聯匯
特朗普將上任 余偉文：無意改聯匯
國泰：新購波音飛機料延至明年交付
國泰：新購波音飛機料延至明年交付
英債息26年高 鎊匯失守9.6算 經濟學家：債務成本增 或需加稅或縮開支
英債息26年高 鎊匯失守9.6算 經濟學家：債務成本增 或需加稅或縮開支
聯儲會議紀錄：近放慢寬鬆步伐時機
聯儲會議紀錄：近放慢寬鬆步伐時機
日本加薪32年最勁 或支持短期加息
日本加薪32年最勁 或支持短期加息
張兆聰：安踏銷售不差 今年逢低吸
張兆聰：安踏銷售不差 今年逢低吸
南商港元定存息7日高見6.8厘
南商港元定存息7日高見6.8厘
英鎊定存高息精選
英鎊定存高息精選
植耀輝：津上敏實今年可看好
植耀輝：津上敏實今年可看好
葉創成：方正九興重汽逆市升 續持有
葉創成：方正九興重汽逆市升 續持有
技術取勝：藥明生物或下試15元支持
技術取勝：藥明生物或下試15元支持
盧駿匡：騰訊弱勢 留意359.8元支持
盧駿匡：騰訊弱勢 留意359.8元支持
劉思明：雲計算數據中心概念熱炒 提防部分屬虛火
劉思明：雲計算數據中心概念熱炒 提防部分屬虛火
周顯：撐高科技政策勿荒腔走板
周顯：撐高科技政策勿荒腔走板
譚新強：特朗普主義：門羅主義升級版
譚新強：特朗普主義：門羅主義升級版
湯文亮：樓價無升跌已可加強入市信心
湯文亮：樓價無升跌已可加強入市信心
澳洲樓價結束升浪 減息料支持後市
澳洲樓價結束升浪 減息料支持後市
普通話拼音買家去年1300億購港樓 涉逾1.1萬伙同破紀錄 佔整體市場24%創新高
普通話拼音買家去年1300億購港樓 涉逾1.1萬伙同破紀錄 佔整體市場24%創新高
宏安Coasto涉93伙 擬短期現樓推
宏安Coasto涉93伙 擬短期現樓推
新世界十八鄉路申建逾千伙 規劃署不反對 今料過關
新世界十八鄉路申建逾千伙 規劃署不反對 今料過關
中華傳道會1.5億沽約道屋地 幼稚園32萬租
中華傳道會1.5億沽約道屋地 幼稚園32萬租
apm設6呎高招財熊貓迎新春
apm設6呎高招財熊貓迎新春
尚柏首錄預租 一房租9800元回報4.5厘
尚柏首錄預租 一房租9800元回報4.5厘