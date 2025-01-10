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經濟

陸東料港股A股今年可升兩成

【明報專訊】近日內地和本港股市疲弱，星級分析師陸東直言目前兩地股市太便宜，他預計內地今年將會大幅度降存款利率，甚至出現負利率，3月人大會議前會推更多寬鬆政策支持經濟增長，相信今年的投資環境將會較過去3年好，估計A股及港股今年都有兩成升幅。

陸東昨出席東亞銀行「2025年經濟及市場展望」時提到，目前內地和本港股市估值太便宜，假設今年升兩成，即恒生指數升至24,000點、A股則重越4000點以上，仍未回到中間位置，所以不認為升兩成有何難度，「純粹當反彈來看也好，中期復蘇也好，絕對有條件」。

去年9月內地推出「組合拳」刺激經濟，陸東預期今年相關措施將繼續推出，為市場增加流動性，3月兩會前將有支持民企的鬆綁政策公布。他又指出，內地居民的存款創歷史新高，認為內地除了降準、降息，最重要大減存款利率，甚至「劈到負利率」，將數萬億元人民幣的存款資金迫到資本市場流動，並製造內需，認為減存款息比減貸款息更有用。

匯豐上調恒指年底目標至23870點

匯豐昨日發表的亞洲策略報告，同樣預期港股今年有近兩成升幅，將恒生指數今年底目由前預測23,420點，上調1.9%至23,870點，國指由8610點上調2.21%至8800點。該行維持給予中國股票「超配」（overweight）評級，港股更由「中性」上調至「超配」；相對之下，建議「低配」日、台股市，韓股則由「低配」上調至「中性」。

匯豐指出，內地經濟前景有改善，近期政策基調的轉變堅定了政府穩定經濟的決心，對A股市場來說是個好兆頭，香港市場也將進一步受益，股票市場活動已開始活躍。港股交易量已經增至日均100億美元以上，北水淨流入已飈升至2019年以來的最高水平，目前佔市場成交額的近四分之一。IPO勢頭亦強勁，而修訂規則給予A股公司來港上市快速道路的新舉措，都有助今年更多公司上市。

翻查資料，匯豐去年初預期恒指升約一成三，以19,300點為目標。恒指去年最終升逾17%，收報20,059點，與匯豐預測甚為接近。惟匯豐2023年預期通關利好港股，恒指有望升一成半，以22,810點為目標，結果恒指受重磅科網股大跌拖累全年瀉近14%，以17,074點收市，與匯豐預測差距逾5000點。

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